Flamengo pierde a su tercer jugador por covid para el partido contra Olimpia

En la imagen, jugadores de Flamengo. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Río de Janeiro, 16 ago (EFE).- El Flamengo brasileño anunció este lunes que su zaguero Gustavo Henrique dio positivo para covid-19 y que no estará disponible para el partido del miércoles ante el Olimpia paraguayo, que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

El zaguero, que contrajo coronavirus el año pasado en un viaje a Ecuador para disputar dos partidos de la Libertadores, inició una nueva cuarentena de diez días en cumplimiento con los protocolos de seguridad sanitaria del propio club, con lo que será baja en el partido por la Libertadores.

Gustavo Henrique es el tercer jugador del Flamengo vetado para el partido con Olimpia por haber contraído covid, ya que los también defensores René y Thiago Maia fueron diagnosticados con la enfermedad la semana pasada y continúan en cuarentena.

Bruno Viana también llegó a ser separado de los entrenamientos tras haber dado positivo para covid en una prueba, pero un examen posterior demostró que no había contraído el virus, lo que le permitió regresar a los entrenamientos.

Un cuarto jugador del Flamengo, el delantero juvenil Kenedy, anunciado como refuerzo hace dos días, tampoco podrá integrarse al equipo debido a que dio positivo en una prueba realizada por los médicos del Chelsea inglés y no pudo embarcar rumbo a Río de Janeiro.

Tras imponerse por 1-4 en el partido de ida por cuartos de final en Asunción la semana pasada, el Flamengo, campeón de las dos últimas ediciones del Campeonato Brasileño, avanzará a semifinales del torneo continental con una victoria por cualquier marcador, un empate o hasta una derrota por dos goles de diferencia.

El club carioca, comandado por el técnico Renato Gaúcho y que fue campeón de la Libertadores en 2019, recibirá al Olimpia el próximo miércoles en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, en donde podrá contar con hinchas -hasta 30 % de la capacidad del estadio-, ya que los partidos con público están prohibidos en el Maracaná de Río de Janeiro.

Como Renato Gaúcho no tendrá en la zaga ni a Gustavo Henrique ni al aún lesionado Rodrigo Caio, que son los titulares habituales, lo más probable es que vuelva a alinear como su pareja de zagueros a Bruno Viana y Leo Pereira, que han actuado juntos hasta ahora en siete partidos en los que el Flamengo no encajó ningún gol.