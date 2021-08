Firmas de vehículos eléctricos buscan contratos de metales

(Bloomberg) -- Los fabricantes de vehículos eléctricos están presionando por un rol de intermediario en la minería para asegurar el suministro de metales clave para baterías, según el jefe de Wheaton Precious Metals Corp.

“Hemos tenido conversaciones sobre eso y Tesla definitivamente ha explorado estas opciones”, dijo el director ejecutivo, Randy Smallwood, el viernes en una entrevista telefónica. “Existe una preocupación real respecto del suministro de metal”.

Wheaton Precious Metals es una de las empresas de streaming más grandes del mundo en el mercado de metales, cuyo negocio consiste en brindar a las mineras financiamiento por adelantado a cambio del derecho a comprar con un descuento metales producidos en el futuro. Smallwood dijo que está observando un creciente interés por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos por involucrarse más en la industria e incluso ha tenido conversaciones con “socios potenciales” interesados en iniciar sus propios contratos de streaming de metales para baterías, incluidos cobalto, níquel y litio.

Los fabricantes de automóviles han estado firmando acuerdos de suministro con compañías mineras para asegurar los metales utilizados en las baterías para satisfacer la creciente demanda en medio de un impulso global por una economía energética más limpia. Tesla Inc. cerró un acuerdo de suministro de níquel con BHP Group el mes pasado después de que el director ejecutivo, Elon Musk, manifestara su preocupación por la oferta debido a los desafíos en el abastecimiento sostenible.

Estas empresas deberían “centrarse en la importancia de la procedencia de sus metales y asegurarse de que los productos que están comprando y en los que están invirtiendo para suministrar a sus clientes se obtengan de forma responsable”, dijo Smallwood.

Wheaton Precious Metals sigue centrada principalmente en acuerdos de producción de oro y plata, aunque la empresa con sede en Vancouver tiene un acuerdo de streaming con Vale SA para parte de la producción de la mina Voisey’s Bay de la minera brasileña en Canadá. El cobalto se ha vuelto más difícil de encontrar, al tiempo que empresas como Tesla y Apple Inc. tratan de asegurar sus propios suministros firmando acuerdos de producción a largo plazo con las mineras.

Nota Original:EV Makers Eye Bigger Battery-Metals Role by Inking Mining Deals

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.