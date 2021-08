Estrenos: “Nine Perfect Strangers”, Lorde y “Annette”

Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— ¿Se te antoja un musical grandilocuente y metaficcional protagonizado por Adam Driver, Marion Cotillard y una muñeca bebé llamada Annette? La cinta “Annette” de Leos Carax, que inauguró el Festival de Cine de Cannes el mes pasado, es definitivamente una de las películas más originales del año. Tras una breve temporada en cines, se estrena el viernes en Amazon Prime Video, llevando la audaz y tormentosa ópera de Carax a millones de hogares. Definitivamente sorprenderá a los que se topen con ella, pero ¿de qué canta esta marioneta mecánica? La visión oscura y onírica de Carax, con un guion y música original de Ron y Russell Mael de la banda Sparks, recompensará a aquellos que se dejen llevar por su deslumbrante y devastadora tragedia sobre el arte y la paternidad que toca fibras profundas, al tiempo que presenta una fantasía bizarra. En su reseña la periodista Lindsey Bahr la describió como “una película que es mejor experimentada que descrita”.

— “Nada es más adictivo que el pasado”, dice Nick Bannister, interpretado por Hugh Jackman, en el thriller de ciencia ficción “Reminiscence” (“Reminiscencia”). La película escrita y dirigida por Lisa Joy (cocreadora de “Westworld” de HBO) se desarrolla en un futuro cercano con niveles de mar en aumento y nostalgia por un mundo que ya no existe. En ella, un romance lleva a Bannister a un camino oscuro hacia el pasado. “Reminiscence” se estrena el viernes en cines y en HBO Max.

—Entre la ola de documentales sobre COVID-19, “In the Same Breath” de Nanfu Wang fue uno de los primeros en salir del horno. La película, que se estrenó en enero en el Festival de Cine de Sundance, debuta en HBO el miércoles y en HBO Max el jueves. Wang, la directora estadounidenses nacido en China de “One Child Nation”, documenta las primeras etapas de la pandemia en Wuhan y China e intenta dar forma a la narrativa sobre el virus. Con la ayuda de algunos cineastas locales en China, Wang yuxtapone esto con la respuesta inicial en Estados Unidos y del presidente Donald Trump. Para Wang, las tragedias personales de la pandemia y las fallas de los gobiernos existen en ambos mundos.

— Jake Coyle

MÚSICA

— Dos cantantes femeninas pioneras, ambas integrantes de Salones de la Fama, lanzarán álbumes y le recordarán a los fans su talento. La rockera Wanda Jackson, la diminuta dama con una gran voz que hizo giras con Elvis y Jerry Lee Lewis, lanzará su último álbum, “Encore”, el viernes con ayuda de otra integrante del Salón de la Fama, Joan Jett. Famosa por dar su toque a canciones como “Let’s Have a Party” y “Fujiyama Mama”, Jackson, de 83 años, se retiró de las giras en 2019, pero los fans todavía la pueden escuchar con todo poder en canciones con Jett, Elle King y Angaleena Presley. Por su parte la integrante del Salón de la Fama del Country Connie Smith está de vuelta con su 54o álbum, “The Cry of the Heart”, que saldrá a la venta el viernes, el cual muestra por qué sigue siendo una de las vocalistas más celebradas del género country. Smith fue la primera artista femenina country en tener un sencillo debut en el primer puesto de las listas de popularidad con la clásica “Once a Day”. En su nuevo álbum vuelve a hacer equipo con su esposo, Marty Stuart, como productor y con el popular compositor Dallas Frazier.

— Lorde lanzará su tercer álbum de estudio “Solar Power”, disponible el viernes. En vez de CDs, los fans pueden comprar una caja libre de plástico que contiene una tarjeta para descarga y otros extras. La joven estrella de Nueva Zelanda dijo en un comunicado de prensa que quería “una alternativa al CD innovadora y respetuosa con el medio ambiente”. Lorde, quien se dio a conocer con su canción galardonada con el Grammy “Royals”, volvió a trabajar con el productor Jack Antonoff para su nuevo álbum. Comenzará una gira mundial en 2022 con paradas en Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Estados Unidos.

TELEVISIÓN

— Nicole Kidman, David E. Kelley y Liane Moriarty hicieron equipo en 2019 para la miniserie de HBO “Big Little Lies”. El trio dinámico está de vuelta para “Nine Perfect Strangers” de Hulu producido por Kelley y basada en la novela homónima de Moriarty sobre un centro de retiro llamado Tranquillum House, que recibe a huéspedes estresados que buscan mejorar sus vidas y a ellos mismos. Kidman interpreta a su directora, Masha, quien tiene un enfoque único para su trabajo, mientras que Melissa McCarthy, Michael Shannon, Regina Hall y Samara Weaving completan el elenco. Los primeros tres episodios se estrenan el miércoles y los cinco restantes serán estrenados semanalmente.

—Si buscas algo diferente, la serie Disney+ “Growing Up Animal” sigue la “aventura íntima y extraordinaria” de bebés en el vientre a su nacimiento y sus primeros pasitos. Cada uno de los seis episodios incluye a una mamá diferente que protege y nutre a las crías que dependen de ella y de sus propios instintos de supervivencia. Narrada por Tracee Ellis Ross, se estrena el miércoles. La serie es protagonizada por chimpancés, leones marinos, elefantes, perros salvajes africanos, leones y osos grizzlie. ¡Qué ternura!

— Sandra Oh interpreta a la profesora Ji-Yoon Kim, la primera mujer en encabezar el departamento de letras inglesas de una pequeña universidad que enfrenta dificultades financieras en “The Chair” de Netflix. Hay problemas espinosos en el campus y en casa para Ji-Yoon quien es madre soltera. La habilidad de Oh para equilibrar la comedia y el drama luce en la serie apoyada por un elenco igualmente talentoso que incluye a Jay Duplass, Nana Mensah y a los veteranos Holland Taylor y Bob Balaban. La serie de la creadora Amanda Peet y los productores de “Game of Thrones” D.B. Weiss y David Benioff, se estrena el viernes con seis episodios.

— Lynn Elber