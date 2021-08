Esto es lo que Anabel Pantoja se ha gastado para presumir de su explosivo físico al más puro estilo 'Kardashian'

30-06-2021 Anabel Pantoja. MADRID, 16 (CHANCE) Disfrutando de las mieles del éxito y convertida en una de las colaboradoras y en una de las influencers más populares de nuestro país, Anabel Pantoja ha visto como su protagonismo ha crecido en los últimos tiempos al mismo ritmo vertiginoso que su cuenta corriente. Polémica, drámatica, exagerada, sincera, divertida y, sobre todo muy 'Pantoja', la 'sobrinísima' ya cuenta incluso con su propio documental, "Anabel al desnudo" y, según diferentes expertos, si su fama sigue subiendo como la espuma no tardará en eclipsar no sólo a sus primos Kiko Rivera y Chabelita, sino también a su propia tía, Isabel Pantoja. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Disfrutando de las mieles del éxito y convertida en una de las colaboradoras y en una de las influencers más populares de nuestro país, Anabel Pantoja ha visto como su protagonismo ha crecido en los últimos tiempos al mismo ritmo vertiginoso que su cuenta corriente. Polémica, drámatica, exagerada, sincera, divertida y, sobre todo muy 'Pantoja', la 'sobrinísima' ya cuenta incluso con su propio documental, "Anabel al desnudo" y, según diferentes expertos, si su fama sigue subiendo como la espuma no tardará en eclipsar no sólo a sus primos Kiko Rivera y Chabelita, sino también a su propia tía, Isabel Pantoja.



Pero el camino del éxito no ha sido fácil para Anabel, a la que hemos visto derramar 'lágrimas de sangre' en el plató de Sálvame en los últimos años, casi siempre a cuenta de las polémicas familiares, en las que se niega a posicionarse. Pero, además de en la pequeña pantalla, la 'sobrinísima' también 'suda la gota gorda' en el universo 'Instagram' y, a diferencia de otras influencers que presumen de cuerpos perfectos y vidas idílicas, la sevillana no duda en mostrar su cara más real, atiborrándose a crema de cacao en plena madrugada, realizando bailes sexys dejando la vergüenza a un lado, o haciendo directos demasiado 'contentilla' cargando contra su novio, Omar Sánchez, si es preciso. Todo lo que haga falta por ganar seguidores.



Una fórmula que, para qué negarlo, le ha funcionado a las mil maravillas, puesto que según diferentes expertos en el sector, Anabel estaría facturando la friolera de 20.000 euros mensuales entre sus colaboraciones en redes sociales, sus colaboraciones televisivas y sus trabajos publicitarios.



Un dineral que ahorra religiosamente (por lo que pueda pasar en un futuro) pero que también ha sabido invertir, por ejemplo, en su propio cuerpo. Ya no queda nada de la Anabel que saltó a la fama allá por el año 2011 defendiendo a su primo Kiko Rivera cuando concursó en 'Supervivientes'. Una joven tímida y algo acomplejada de 24 años que, una década después, poco se parece a la colaboradora sexy y segura de sí misma a la que le encanta lucir modelos ajustados y contonearse de modo sexy a ritmo de reggeaton siempre que tiene ocasión.



Pero lo suyo le ha costado... En concreto, 40.000 euros para presumir de un físico al más puro estilo 'Kardashian' con un sinfín de retoques estéticos que han convertido a Anabel en la una de las famosas más explosivas, pero también más 'adictas' al bisturí. Pinchazos de ácido hialurónico en pómulos, ojeras y surconasolabial - unos 1.500 euros en total cada vez que se retoca - rinomodelación para afinar su nariz (400 euros), botox y vitaminas en la frente y el óvalo facial para definir y eliminar algunas marcas de expresión (otros 400 euros cada 6 meses). Además, ha voluminizado sus labios con un efecto muy natural (otros 400 euros) y lleva una ortodoncia para presumir de dentadura perfecta (5000 euros)



Eso, en cuanto al rostro, pero el cuerpo no se queda atrás, ya que a la banda gástrica que lleva en el estómago desde hace años y que le permitió perder más de 30 kilos, se suman dos liposucciones (5000 euros cada una) para quitar grasa del abdomen, la cintura y la espalda. La última, hace tan sólo unos meses, provocó que por poco se desangrase tras una operación en la que le quitaron nada menos que 8 litros de grasa, pero es la responsable de la 'cinturita de avispa' de la que puede presumir en la actualidad. Además, también ha pasado por quirófano para retocarse el pecho, ya que se ha sometido a una mamoplastia (para aumentarlo) y una mastoplexia (para elevarlo). Otros 5000 euros por operación.



Una larga lista de operaciones y retoques varios que, unidos a las largas jornadas de gimnasio con las que Anabel esculpe su cuerpo, la han convertido en uno de los objetos de deseo del verano y en una de las celebrities más demandadas en la actualidad.