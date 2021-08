Estados Unidos.- Mediapro incorpora un nuevo centro de producción en Miami (EEUU)

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Mediapro US ha incorporado un nuevo centro de producción en Florida situado junto a su sede de Miami (Estados Unidos), de forma que el Grupo de comunicación pasa a contar con un total de cuatro centros de producción en diferentes puntos del país norteamericano: dos en Miami, uno en Brooklyn y el recientemente inaugurado en Manhattan.



Así lo ha explicado la compañía, que ha destacado que las nuevas instalaciones de Miami disponen de dos estudios, de 1.500 m2 y 970 m2, respectivamente. El nuevo centro de producción comprende más de 11.000 m2 y tiene capacidad de albergar grandes producciones como series de televisión, telenovelas, shows y películas.



Además de los dos estudios y de las zonas comunes, entre otros equipamientos destacan 2 control rooms, múltiples salas de edición, 3 salas de maquillaje, 25 salas de espera de artistas, 4 áreas de servicio, 2 guardarropas, 1 zona de almacenamiento, 1 área de carpintería/taller y espacios de oficinas de producción de 2.650 m2. Dispone también de otros espacios complementarios como salas de conferencias, comedores, así como un extenso aparcamiento para grandes producciones.



Con esta incorporación, Mediapro US incrementa su oferta para la producción audiovisual en Estados Unidos y pasa a tener un total de 12 estudios: nueve en Miami, dos en el Navy Yard de Brooklyn, que cuentan con un rooftop con vistas al skyline de Manhattan, y uno situado en Hudson Yards en el corazón de Manhattan. En las instalaciones tanto de Nueva York como Miami, Mediapro US presta habitualmente servicios de estudio para programas de televisión, comerciales, conciertos, vídeos musicales, sesiones fotográficas, ensayos musicales y muchas otras producciones.



Mediapro tiene presencia en Estados Unidos desde hace 25 años y en la actualidad cuenta con un equipo formado por 200 profesionales. Está a cargo de la producción de numerosos programas para clientes como ESPN, beIN Sports, HOLATV, fuboTV, entre otros, a los cuales les proporciona servicios de producción, postproducción, estudios, máster control, gestión de medios, así como amplios espacios de oficina y áreas de soporte para las producciones.