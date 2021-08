El hijo del "León del Panshir" hace un llamamiento a la resistencia

EFE/EPA/STRINGER

París, 16 ago (EFE).- Ahmad Masud, el hijo del llamado "León del Panshir", hizo este lunes un llamamiento a la resistencia frente al dominio talibán en Afganistán y pidió ayuda para conseguirlo "a todos los amigos de la libertad".

"La tiranía triunfa en Afganistán. (...) Una horrible venganza va a caer sobre nuestro país mártir. (...) ¿Todo está perdido? No. He heredado de mi padre, el héroe nacional y comandante Masud, su combate por la libertad de los afganos. Ese combate es ahora el mío", dijo.

Ahmad Masud publicó su proclama en el semanario francés L'Express y en la revista La Règle du Jeu, dirigida por el escritor y filósofo Bernard-Henri Lévy.

Su padre, Ahmed Shah Masud, había liderado la resistencia contra el régimen talibán en las montañas del noreste afgano hasta su asesinato en un atentado suicida perpetrado por dos personas que se hicieron pasar por periodistas solo dos días antes de los ataques yihadistas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

"Vamos a derramar nuestra sangre, con todos los afganos libres que rechazan la servidumbre y a los que pido que se unan a mí en nuestro bastión del Panshir, la última región libre de nuestro país", afirmó este lunes Ahmad Masud.

En su texto, apeló a todos aquellos que "en Francia, en Europa, en América", han ayudado en el pasado a Afganistán.

"Uníos a nosotros, de espíritu o mediante un apoyo directo. Salvo en el Panshir, la debacle es total", subrayó Ahmad Masud, que demandó a esos "amigos de la libertad" que sean "lo más numerosos posibles a su lado".

"Vamos a escribir juntos una nueva página de la historia de Afganistán. Será un capítulo nuevo de la eterna resistencia de los oprimidos contra la tiranía. Con la ayuda de Dios, ganaremos", aseguró el comandante, que recalcó que no se rendirán "jamás".

La llegada de los talibanes al corazón de Afganistán supone su vuelta al poder tras 20 años de guerra y un cuarto de siglo después de que entraran en la capital afgana e instaurasen un régimen radical y rigorista que podría resurgir.

Los talibanes entraron el domingo en Kabul tras la huida del presidente Ashraf Ghani.

El alcalde de la capital, Daud Sultanzoy, afirmó también este lunes, en el canal i24NEWS, que "las prioridades más importantes para la ciudad son el orden y la seguridad".

"No hay que dejar que (los talibanes) crean que nuestro país está a su merced", señaló el regidor, que dijo esperar "la composición del futuro gobierno" y dar "a las nuevas fuerzas de seguridad el tiempo para llegar y asumir sus posiciones".