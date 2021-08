El Gobierno de Nicaragua ilegaliza seis ONG de EE.UU. y Europa

En la imagen, la ministra de Gobernación de Nicaragua, María Amelia Coronel. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 16 ago (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este lunes los registros y números perpetuos de seis organizaciones sin fines de lucro originarias de Estados Unidos y Europa, tras acusarlas de obstaculizar los controles internos del país.

Las ONG europeas a las que el Ministerio de Gobernación ilegalizó son la Fundación Oxfam Intermon (España), Oxfam Ibis (Dinamarca), y Diakonia (Suecia), según la resolución publicada en el Diario Oficial, La Gaceta.

Las estadounidenses son International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute for International Affairs (NDI), y Helping Hands The Warren William Pagel M.D. Fundation.

La decisión fue tomada "por obstaculizar el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, incumpliendo con las leyes de la materia en Nicaragua", de acuerdo a la información oficial.

El Ministerio de Gobernación dijo haber tomado en consideración la "Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva", así como la "Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro".

Según las autoridades nicaragüenses, las ONGs obstaculizaron el control y vigilancia "al no poder identificar el ente regulador a los representantes legales, directivos, domicilio, administración de fondos del organismo, desconociéndose la ejecución de los mismos y si son acordes a sus objetivos y fines por los cuales se les autorizó el registro en Nicaragua".

LAS ONG YA HABÍAN REDUCIDO SU PRESENCIA EN NICARAGUA

Las organizaciones afectadas habían reducido su presencia en Nicaragua en los últimos años, en medio de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, y ninguna se encontraba operando a plenitud en el país, según confirmó Efe con excolaboradores de las ONGs y ocupantes de sus antiguas oficinas.

En octubre pasado el Secretariado de ONG Internacionales de Nicaragua mostró su preocupación por la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y declaró estar "cumpliendo todas nuestras obligaciones legales y fiscales, contenidas en los marcos regulatorios existentes, reportando nuestros fondos, donaciones, actividades y obligaciones".

En ese mismo momento el Secretariado propuso a las autoridades nicaragüenses "analizar previamente algunos mecanismos en coordinación con el Ministerio de Gobernación", además de "agilizar los mecanismos de aprobación" de requisitos, para continuar operando en Nicaragua.

Las ONGs canceladas se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas, en los ámbitos de la pobreza, la educación, los derechos humanos, la salud, la nutrición, la seguridad alimentaria, la vivienda, la agricultura familiar sostenible, la gestión ambiental, el cambio climático, o el acceso al agua.

Según datos de la Secretaría de ONG, hasta octubre de 2020 en Nicaragua funcionaban 32 organizaciones de cooperación internacional, que cada año gestionaban 25,5 millones de dólares para beneficiar a 550.000 personas.