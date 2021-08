El derbi entre Palmeiras y Sao Paulo define un semifinalista de la Libertadores

En la imagen un registro del entrenador del club brasileño de fútbol Sao Paulo, el argentino Hernán Crespo, en el estadio Morumbi de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira/Pool/Archivo

Sao Paulo 16 ago (EFE).- El Palmeiras intentará garantizar el martes su paso a la semifinal de la Copa Libertadores en un clásico donde lleva la ventaja y en el que el Sao Paulo tendrá la esperanza centrada en el argentino Emiliano Rigoni para vencer la batalla frente al "verdao" en el Allianz Parque.

Tras empatar a uno la semana pasada en el Morumbí -la cancha del Sao Paulo-, el Palmeiras garantiza cupo en las semifinales con un empate sin goles o con una victoria por cualquier marcador, mientras que el Sao Paulo necesita ganar o lograr un empate con más de dos tantos.

Un nuevo empate 1-1 obligará a los tradicionales protagonistas del derbi de la ciudad de Sao Paulo a definir la clasificación en los penaltis.

Pese a que el Palmeiras no pasa por su mejor momento tras perder el liderato del Campeonato Brasileño y sufrir dos derrotas seguidas en la Liga, su técnico, el portugués Abel Ferreira, tiene la esperanza de triunfar en casa y anotar al menos un gol que asegure la clasificación.

Todo indica que además del centrocampista Patrick de Paula, el técnico portugués contará con Luiz Adriano, que no jugó el sábado contra el Mineiro por una lesión en la rodilla, pero la víspera, en la práctica preparatoria para el partido del martes, entrenó sin restricciones.

Aún está en duda la participación del arquero Weverton, que espera exámenes médicos tras el fuerte choque que sufrió el sábado con el venezolano Jefferson Savarino, en el partido contra el Mineiro.

El Palmeiras no está en su mejor momento. Cedió el liderato una semana atrás tras caer por 2-3 ante el Fortaleza en Sao Paulo y no logró frenar al Atlético Mineiro que el sábado lo derrotó por 2-0 y se posicionó en la punta con ventaja

Sin embargo, la misión no será fácil para el Sao Paulo que, de 14 encuentros en la casa del Palmeiras, ha salido derrotado ocho veces, con tan solo dos empates y dos triunfos sobre el albiverde.

No obstante, en los últimos tres duelos el tricolor está invicto, por lo que su técnico, el argentino Hernán Crespo, deberá hacer uso de toda la fuerza y mantener la titular habitual.

Crespo reservó a varios jugadores en la última jornada de la Liga brasileña, el pasado sábado y en la que el conjunto paulista hundió al Gremio por 2-1, por lo que los titulares habituales están descansados.

No fue el caso de Rigoni, quien el sábado marcó uno de los tantos con los que venció al Gremio y quien no ha parado de figurar desde que llegó al Sao Paulo, en junio pasado.

El delantero argentino, con 12 goles en 17 partidos jugados desde su llegada, es una de las piezas centrales de Crespo para el encuentro con el Palmeiras.

También será ficha clave Dani Alves, por su fortaleza ofensiva, una cualidad también reconocida por Tite, el técnico de la selección brasileña, que no dudó en convocarlo para los partidos que jugará la Canarinha ante Argentina y Perú en septiembre.

El delantero, de quien se rumorea volverá al Sevilla español, es considerado un estratega en la cancha, pese a sus 38 años.

- Posibles alineaciones:

Palmeiras: Weverton (Vinicius); Renan, Luan, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga; Breno Lopes, Rony y Dudu.

Entrenador: Abel Ferreira.

Sao Paulo: Tiago Volpi; Robert Arboleda, Joao Miranda, Léo; Daniel Alves, Luan, Igor Liziero, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara; Emiliano Rigoni y Pablo.

Entrenador: Hernán Crespo.

Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán asistido por sus compatriotas Dionisio Ruiz y Wilmar Navarro.

Estadio: Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo.

Hora: 21.30 local (0.30 GMT del miércoles). EFE

