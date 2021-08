El costo de los test de coronavirus para turistas en Europa

ARCHIVO - Los precios de los test de coronavirus varían mucho de un país a otro. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Varios países piden a las personas que quieren ingresar a sus territorios contar con un resultado negativo de coronavirus, estar vacunadas o haberse recuperado ya de la enfermedad covid-19. Esto rige independientemente del medio de transporte que se elija para viajar. En la práctica, el test obligatorio, un PCR o de antígenos, representa un esfuerzo adicional y gastos de vacaciones más altos para los viajeros. Un informe del Centro Europeo del Consumidor (CEC) de Alemania, con sede en la ciudad de Kehl, señala que el test de coronavirus para los turistas solo es gratuito en algunos países europeos. En ciertos casos, incluso, el test de antígenos cuesta más de 100 euros (118 dólares) por persona. La información sobre los distintos países procede de la Red de Centros Europeos del Consumidor. A menudo son rangos de precios, a veces faltan cifras concretas. - ALEMANIA: Los precios varían de acuerdo a la rapidez de los resultados y las empresas. Los test de antígenos cuestan a partir de 29 euros, los PCR, entre 69 euros (resultado dentro de 24 horas) y 279 euros (resultado en 35 minutos). - AUSTRIA: Los test de antígenos en los centros de prueba y en las farmacias también son gratuitos para los turistas. En cambio, los viajeros deben pagar las pruebas de PCR de carácter voluntario de su propio bolsillo. En el aeropuerto de Viena, el test PCR cuesta 69 euros. La prueba del antígeno cuesta allí 25 euros. - BÉLGICA: Los turistas pagan por un test PCR normal 55 euros como máximo, mientras que por un test express deben abonar hasta 120 euros. Los test de antígenos también cuestan como máximo 120 euros. Estas pruebas se suelen ofrecer a precios más bajos, como por ejemplo a 55 euros en el aeropuerto de Bruselas. - BULGARIA: Los turistas pagan en promedio entre 50 y 60 euros. - CHIPRE: En los laboratorios nombrados por el Ministerio de Salud, el test PCR no puede costar más de 50 euros, a la vez que el precio máximo del análisis de antígenos es de 20 euros. - CROACIA: El test PCR tiene un valor de 65 euros, el de antígenos, de 20 euros. - DINAMARCA: Los test de coronavirus son gratuitos, también para los turistas. - ESLOVAQUIA: Las pruebas de antígenos tienen un costo aproximado de 15 euros, al tiempo que el precio de los test PCR varía entre los 50 y los 80 euros. - ESLOVENIA: Los precios tienen fuertes variaciones, según señala el CEC. - ESPAÑA: Un test de antígenos cuesta en promedio algo menos de 50 euros, mientras que el precio del PCR se ubica a menudo por debajo de los 100 euros. La aerolínea de bajo costo Vueling ofrece test de antígenos por 35 euros y PCR por 85 euros. - FINLANDIA: Los test rápidos de antígenos cuestan en el aeropuerto de Helsinki 179 euros. En caso de ser de dos a cuatro personas, el costo baja a 149 euros cada uno, mientras que si son cinco o más, el precio es de 135 euros por persona. En tanto, el estudio PCR cuesta 265 euros en el aeropuerto, mientras que el PCR rápido, 300 euros. Proveedores de servicios privados también ofrecen la realización de test de covid-19 en las cercanías del aeropuerto. También en este caso, los test no son para nada baratos. - FRANCIA: Los turistas pagan 43,89 euros por un test PCR y 25 euros por una prueba de antígenos. - GRECIA: Los test de antígenos cuestan en promedio entre 15 y 40 euros, mientras que los PCR, entre 40 y 70 euros. - HUNGRÍA: El precio máximo fijado por ley de un test PCR equivale a unos 55 euros. Los análisis de antígenos son ofrecidos por entre 25 y 41 euros, aproximadamente. - IRLANDA: El CEC no cita precios de referencia, pero los test de coronavirus deben ser pagados por los viajeros. - ISLANDIA: Los turistas no deben pagar el test que se realizan al llegar, pero sí deben abonar si necesitan realizarse un análisis de coronavirus al partir, en ese caso unos 96 euros. - ITALIA: Cada región fija los precios. Un test de antígenos cuesta entre 20 y 50 euros, al tiempo que un PCR se debe abonar entre 50 y 120 euros. - LETONIA: El test PCR cuesta, según el tipo, 25 o 37 euros en el aeropuerto de Riga. El análisis de antígenos tienen un valor de 24 euros. Los costos en los centros de test ubicados afuera del aeropuerto suben a entre 35 y 80 euros. - LITUANIA: Las pruebas PCR cuestan 75 euros; las de antígenos, 35 euros. - LUXEMBURGO: Los precios dependen del laboratorio. Los viajeros pagan 79 euros por un test de antígenos en el aeropuerto, mientras que la prueba PCR tiene un valor de 119 euros. En tanto, por el test PCR rápido se debe abonar 169 euros. - MALTA: En el aeropuerto internacional se paga por un análisis de antígenos entre 35 y 40 euros. Se debe acordar previamente un horario para realizarlo. - NORUEGA: Quien arribe en un vuelo al país nórdico puede realizarse un test sin costo. En el resto de los casos, los turistas deben abonar por cada test de covid-19. El CEC no informa sobre precios detallados. - PAÍSES BAJOS: Actualmente los turistas también pueden acceder a las pruebas de coronavirus gratuitas. - POLONIA: El test PCR cuesta unos 53 euros en el aeropuerto de Varsovia. Los precios de las pruebas de coronavirus son más baratos afuera de la terminal aérea. - PORTUGAL: Los precios varían según el laboratorio y la clínica. Los test de antígenos cuestan en promedio entre 25 y 40 euros y los PCR, entre 100 y 120 euros. - REPÚBLICA CHECA: El Ministerio de Salud checo fijó precios máximos para las pruebas de coronavirus. El análisis de antígenos cuesta un máximo de 7,81 euros, al tiempo que el test de PCR sale 23,99 euros. La toma de la prueba tiene un costo adicional de unos 7,85 euros. - RUMANIA: Los test PCR cuestan entre 38 y 50 euros, las pruebas de antígenos, de 10 a 15 euros. Los precios son más altos en el aeropuerto. - SUECIA: Los test de antígenos se pueden conseguir en las farmacias. El CEC no brinda información de precios. La información proporcionada por el CEC no pretende ser completa. Los turistas deben informarse siempre en los sitios oficiales sobre los requisitos de entrada del país correspondiente. dpa