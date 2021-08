Diario de una reportera: El día que cayó Kabul

Me desperté con una sacudida.

¿Fue una explosión? No, solo una construcción cercana. Todos habían estado nerviosos durante días. Los avances de los talibanes en todo el país han sido mucho más rápidos de lo previsto.

Fuentes occidentales de alto nivel habían dicho que pasarían un par de días antes de que los talibanes llegaran a la puerta de Kabul.

“Trate de salir antes del 19 (de agosto)”, dijeron. Reservé un vuelo para el día 17.

Más que por mí, estaba preocupada por mi colega afgano que había sido amenazado por partidarios de los talibanes en Twitter. Había solicitado pasaportes para sus hijos.

Intentando desesperadamente acelerar el proceso, fue a la oficina de pasaportes el domingo por la mañana. Los fines de semana son jueves y viernes en Afganistán.

Llamó mientras yo estaba en una clínica haciéndome la prueba de COVID-19 antes de mi vuelo.

Estaba sin aliento mientras hablaba: “Nos están echando, diciéndonos que nos vayamos a casa. Todos en la oficina de pasaportes salen corriendo. Los talibanes están dentro de Kabul".

Le dije que se fuera a casa y luego tuiteé rápidamente la información.

Mientras salía de la clínica y regresaba a la casa de huéspedes donde me hospedaba, vi gente corriendo. Todos parecían tener prisa.

Me enteré de que los talibanes no estaban dentro de Kabul sino en las afueras, por ahora. Habían emitido un comunicado diciendo que no tenían intención de entrar en Kabul. Dado que el presidente había abandonado el país, los talibanes estaban negociando con el gobierno un traspaso pacífico.

Veinte años después de su expulsión, los talibanes habían retrocedido victoriosos y tomado la capital sin disparar un solo tiro.

La historia estaba en ciernes, así que otros dos periodistas y yo fuimos a dar una vuelta para ver el estado de ánimo de la ciudad.

Los conductores en pánico, algunos conduciendo en el lado equivocado de la calle, causaron atascos. La noticia de la proximidad de los talibanes había provocado el cierre de oficinas, tiendas y clínicas. La ciudad pareció cerrarse, empujando a todos a las calles al mismo tiempo.

Cuando nuestro automóvil se detuvo, salimos y comenzamos a hablar con la gente. A medida que el coche avanzaba poco a poco, lo hicimos varias veces. Había poca o ninguna presencia de seguridad en las calles, excepto alrededor del aeropuerto.

¿Qué decía la gente?

Hamidullah, que no quiso dar su apellido, dijo que la gente estaba entrando en pánico.

“Me siento muy mal. Lamentablemente lo perderemos todo, los logros de los últimos 20 años”, dijo.

Dijo que había trabajado con el ejército estadounidense y como empleado del gobierno afgano y que temía por su vida.

"Si los talibanes controlan Kabul, intentarán matarme si saben de mí", dijo.

Aunque los talibanes habían anunciado una amnistía general y asegurado a la gente que no habría asesinatos por venganza, sus promesas no fueron suficientes para calmar los temores de Hamidullah.

Como parte de mi informe, verifiqué varias cuentas de redes sociales para monitorear cómo se desarrollaba la historia.

El tweet más conmovedor del día fue el de Omaid Sharifi. Su creación, un colectivo de artistas en Afganistán llamado ArtLords, es famoso por pintar murales en las gruesas paredes de hormigón gris de Kabul, para que parezcan menos amenazantes.

“Estamos pintando un mural hoy, ahora”, dijo. "Me recordó a la famosa escena de @TitanicMovie, donde los músicos tocan hasta que el barco se hunde".

Otras observaciones de la ciudad el domingo fueron un niño con un shalwar kameez naranja brillante, un vestido local, arrojando 12 paquetes de agua en la parte trasera de un automóvil.

En otra calle, un joven que dijo que estudiaba economía afirmó que el gobierno había "entregado" Kabul a los talibanes.

Algunas personas dijeron que estaban felices con la transición sin sangre.

"Estaba muy tenso esta mañana, pero me siento mucho mejor ahora", dijo un hombre, que no quiso ser identificado.

De vuelta en la casa de huéspedes, el cocinero, el limpiador y otros tenían lágrimas en los ojos y tensión en sus rostros.

Cuando se le preguntó a un hombre si temía por su futuro, dijo: "Se trata de mantenerse con vida ahora mismo".

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.