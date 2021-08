Cruz Roja promete permanecer en Afganistán y confirma que no hay choques en Kabul

EFE/EPA/SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES

Ginebra, 16 ago (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que no se están registrando enfrentamientos en Kabul tras el retorno de los talibanes al poder y prometió que seguirá trabajando en este país, donde ha estado presente durante los últimos treinta años, sin reducir su presencia.

La organización es una de las pocas que trabaja en terrenos de conflicto armado activo con el objetivo de prestar asistencia a las víctimas, para lo cual está acostumbrada a dialogar con todas las partes beligerantes ateniéndose a los principios de neutralidad e independencia que guían su trabajo.

El personal del CICR ha transmitido a su sede mundial, en Ginebra, que a pesar de que no hay violencia armada, las necesidades humanitarias en Kabul "son inmensas".

También lo son en otras ciudades donde sí hubo batallas intensas en las últimas dos semanas, como Kandahar, Herat y Lashkar Gah.

Según la organización, en esas provincias hay miles de personas que resultaron heridas y los daños son amplios en áreas residenciales, hospitales y otras infraestructuras de servicios públicos.

"El CICR está comprometido con ayudar a cubrir esas necesidades. No reduciremos nuestra presencia en Afganistán, donde hemos trabajado treinta años. Esto no nos detendrá", aseguró la entidad mediante un comunicado.

La caída de Afganistán en manos de los talibanes nuevamente, tras dos décadas de presencia militar internacional, ha ocurrido una vez completada la salida de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN, en un repliegue que concluyó en julio, con la entrega de todas sus bases militares al Ejército afgano.