Coronavirus.- Perú reconoce una "alta probabilidad" de haber iniciado una tercera ola de contagios de COVID-19

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, ha admitido que existe una "alta probabilidad" de que la nación andina haya entrado en una tercera ola de contagios de COVID-19, achacada a la variante delta del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad.



"Estamos frente a una alta probabilidad de haber iniciado la tercera ola en nuestro país", ha reconocido, antes de recordar que las autoridades sanitarias peruanas han registrado "brotes importantes" en distintos distritos de la capital, Lima.



No obstante, según ha recogido la emisora RPP, Cevallos ha apelado a la calma y ha señalado que el comienzo de la tercera ola "no puede ser confirmado al 100 por ciento por el momento". Sin embargo, el Ministerio de Salud sí está en alerta.



"Hay un incremento de casos de COVID-19, todavía no podemos hablar con certeza de una tercera ola, pero sí hay una alta posibilidad de tenerla", ha incidido el titular de la cartera sanitaria.



En este sentido, ha asegurado que las autoridades tendrán que reforzar las medidas preventivas, algo que ya se trata con los gobiernos regionales peruanos. "Estamos terminando de diseñar la estrategia de los requerimientos para enfrentar esta tercera ola en todos los casos", ha detallado.



El plan incluye asegurar oxígeno, fortalecer la atención primaria y aumentar los recursos humanos y las camas hospitalarias, entre otras. Por otro lado, la inmunización contra la COVID-19 continuará gracias a la llegada de un millón de vacunas de Sinopharm. Este domingo el país ha recibido 700.000.



"Esperamos llegar a los siete millones de personas en nuestro país con las dos dosis de la vacuna", ha señalado Cevallos, que ha garantizado un "mayor incremento de vacunas" a partir de la semana próxima.



El Ministerio de Salud de Perú ha confirmado cerca de 500 nuevos contagios y una veintena de fallecidos a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas, según datos compartidos a través de la red social Twitter. En total, las autoridades sanitarias peruanas han notificado más de 2,1 millones de contagios, incluidos cerca de 197.400 fallecidos debido a la enfermedad.