Chile no se plantea quitar mascarilla en una América con 80 millones de casos

Adultos de la tercera edad llegan por una dosis de refuerzo AztraZeneca, en un centro de vacunación contra la covid-19 en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González

Redacción América, 16 ago (EFE).- Chile sigue manteniendo sus medidas de bioseguridad y no renuncia al uso permanente de las mascarillas pese a los avances en la vacunación, debido a la presencia de la variante delta que sigue siendo la más contagiosa en una América que ya suma 80,2 millones de infecciones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la región ya se registran 2,05 millones de muertes, en medio de la grave situación que vive Haití a causa del terremoto de magnitud 7,2 que el pasado sábado se cobró la vida de más de 1.400 personas y dejó 5.700 heridos.

CHILE SE REHUSA A SUSPENDER LAS MASCARILLAS

El país que se ha destacado por una de las campañas de inmunización más exitosas del mundo, que alcanza a más del 83 % de la población objetivo con dos dosis y a casi el 89 % con una inyección, no interrumpirá el uso de la mascarilla en exteriores.

"No hemos evaluado suspender el uso de la mascarilla (en exteriores), sino que todo lo contrario, se debe seguir usando y de manera correcta", señaló el ministro chileno de Salud, Enrique Paris.

Paris también declinó aplazar la entrada en vigor del toque de queda desde las 22.00 horas actuales a la medianoche en Santiago pues la capital aún no tiene al 80 % de la población objetivo con el esquema de vacunación completo, uno de los criterios requeridos.

En las últimas 24 horas se registraron 754 nuevos casos de covid-19 y 40 muertos, lo que eleva el balance total desde el inicio de la pandemia a 1,62 millones de infectados y 36.420 decesos en el país.

DESCENSOS EN FLORIDA TRAS DOS SEMANAS

Estados Unidos sigue a la cabeza mundial en el número de contagios con 36,8 millones de casos y 622.233 muertes, aunque el número de hospitalizados por covid-19 en Florida bajó por primera vez en dos semanas.

Aún así aumentaron los pacientes con la enfermedad en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Según datos oficiales divulgados este lunes, el domingo había 15.985 enfermos de covid-19 ingresados en hospitales de Florida.

Esto en medio de un plan que está desarrollando el Gobierno estadounidense para empezar a ofrecer las terceras dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19, algo que podría suceder a partir de este otoño, según información obtenida por The New York Times.

El medio, que especifica que sus fuentes son personas conocedoras de la iniciativa, apunta que de administrarse esta tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna, las primeras irían a parar a las residencias de ancianos y a los trabajadores del sector sanitario.

PERÚ Y LA INMINENTE TERCERA OLA

Perú, que ya suma 2 millones de casos y casi 200.000 muertos, mantiene las alertas ante los casos por la variante delta, que han subido un 40 % en la última semana, tras sumar 31 nuevos infectados en Lima y acumular 105 a nivel nacional, según informó este lunes el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria dijo a través de un comunicado que el "incremento sostenido de casos" de dicha variante muy probablemente impulsará la tercera ola de contagios en el país.

En la actualidad, ya son 105 los pacientes contagiados a nivel nacional, distribuidos en ocho regiones, aunque la mayoría de casos se reportaron en Lima (39), donde vive una tercera parte de la población país.

CASI 3 MILLONES DE PRIMERAS DOSIS EN BOLIVIA

Bolivia ya roza las 3 millones de personas que recibieron la primera dosis de vacunas, tras llegar a 2.989.471, según el Ministerio de Salud.

La vacunación, que comenzó a fines de enero, ha conseguido además la aplicación de 2.046.562 segundas dosis con inmunizantes como Sinopharm y Sputnik V gestionadas por el Gobierno, además de aquellos que llegaron mediante el mecanismo Covax de las Naciones Unidas como Pfizer, AstraZeneca y Janssen.

"Es una alegría que más de 5 millones de vacunas ya hayan sido aplicadas a nuestras hermanas y hermanos bolivianos. Hasta ahora más de 2 millones de personas recibieron el esquema completo de vacunación de una o dos dosis", escribió en Twitter el presidente del país, Luis Arce.