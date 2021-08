Carballeda: "Los paralímpicos mejoran nuestra carta de presentación al mundo"

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 16 ago (EFE).- Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, asegura que los Juegos de Tokio, marcados por la pandemia, son "los más especiales porque son los más extraños" celebrados hasta el momento y cree que los deportistas españoles con discapacidad, con sus valores y méritos, "mejoran la carta de presentación del país al mundo".

Carballeda (Pontevedra, 1959) es el máximo dirigente del CPE desde 2004. Durante este tiempo el movimiento paralímpico ha experimentado un crecimiento notable, sobre todo a nivel de reconocimiento en la sociedad con importantes pasos hacía una igualdad que, aunque aún no se ha producido del todo en el deporte, se empieza a ver cada vez más cercana y espera que se produzca en París 2024.

P: ¿Qué espera, a nivel deportivo, de los Juegos Paralímpicos de Tokio?

R: A nivel deportivo espero una consecuencia similar a la de Brasil (31 medallas) aunque vamos con una incertidumbre absoluta porque no sabemos cómo se encuentran nuestros competidores y si se han podido preparar en pandemia. Nosotros hemos atendido a nuestros deportistas, hemos hecho todo lo posible para que hayan seguido entrenando en casa y, una vez mejorada la situación de la pandemia, hemos tratado de que tengan la mayor seguridad en su vuelta a la actividad presencial.

P: Estos son sus cuartos Juegos de verano desde que alcanzó la presidencia en 2004. ¿Son los más especiales?

R: Desde luego que sí. Para todos son los más especiales porque son muy extraños. La humanidad ha sufrido algo en su conjunto que nos ha condicionado y nos ha obligado a superar una situación adversa muy difícil. Los paralímpicos estamos acostumbrados a superar adversidades ya de por sí y creo que esta pandemia puede contribuir a mandar un mensaje de superación que vendrá bien a mucha gente de España y del mundo.

P: Es la primera vez que el CSD cofinanciará los premios por medalla aunque los importes aún no son equiparados a los olímpicos. ¿Se hace justicia, en parte, a una reivindicación histórica?

R: Yo creo que se hace buena parte de justicia porque se suben las cantidades de reconocimiento y eso es lo que se tenía que hacer porque lo veníamos reclamando desde hace muchos años. Queremos igualdad de oportunidades e igualdad de reconocimiento.

Esta decisión motiva mucho para seguir adelante porque es importante para cualquier deportista. Con esto se avanza mucho y, además, tenemos el compromiso pleno del Consejo Superior de Deportes para igualarlos y espero que sea en París cuando se produzca.

P: La triatleta Susana Rodríguez ha sido portada de Times, se ha hecho una película en Netflix de paralímpicos, hay deportistas haciendo anuncios de publicidad en medios generalistas. ¿Nota que el movimiento paralímpico es cada vez más visible a nivel global?

R: Lo noto claramente y tenemos identificado que los deportistas paralímpicos tienen ese reconocimiento y se cuenta con ellos. Hay ejemplos en España como el de Susana, que es una mujer que se levanta en Vigo para coger un tren e irse a un hospital de Santiago de Compostela a trabajar y después entrenar al más alto nivel para competir en triatlón y atletismo.

En ese reconocimiento tienen mucho que ver los medios. Hemos avanzado mucho como país para que esto empiece a ser una realidad que mejora nuestra tarjeta de presentación en el mundo.

P: ¿Qué pasos quedan por dar de manera inminente a corto plazo para seguir avanzando hacía la igualdad?

R: Afortunadamente tenemos la colaboración imprescindible, porque esto es un trabajo en equipo, de la Administración pública, las Comunidades Autónomas y las mejores empresas privadas, que son las que demuestran su compromiso solidario. Eso ha hecho que podamos avanzar para conseguir sueños y vamos a solucionar una situación pendiente, que es la de igualar los premios por medallas de deportistas, tengan o no discapacidad.

También queda seguir avanzando en la inclusión para que un deportista con discapacidad pueda ser integrado en cualquiera de las federaciones olímpicas. Ya hay varias que tratan a los deportistas por igual y hay presidentes que van tanto a unos Juegos Olímpicos como Paralímpicos.

P: Después de Tokio llega rápido Pekín y en solo tres años París. ¿Cómo ve el relevo generacional?

R: España no es un país especialista en Juegos de invierno. Tenemos cierta sequía porque ha llegado un momento que, por edad, hay deportistas que se han retirado y ahora estamos inmersos en un plan de recuperación y promoción. El invierno es muy duro, se hace muy difícil, y ahora mismo estamos pendientes de encontrar nuevas promesas y gente que ayude a que esto vuelva a ser una realidad.

Para París seguiremos la línea que traemos porque hay equipos de promesas en varios deportes que están sacando a grandes deportistas.

P: ¿Qué mensaje se le puede mandar a la sociedad para que esté pendiente de estos Juegos Paralímpicos?

R: Van a ver cosas en los medios que valen la pena porque se ve la capacidad de superación de las personas. En el momento que estamos, ese mensaje es muy positivo para subir el ánimo a mucha gente. Cuando se lucha contra la adversidad y ponemos todo de nuestra parte somos capaces de cualquier cosa. Confío en la sociedad civil profundamente. Siempre está cuando tenemos necesidad y la gente sencilla estará siguiendo a los deportistas. España y su sociedad es el segundo país del mundo en conocer y reconocer a sus deportistas, después de Japón, según un estudio de la consultora Nielsen a petición del Comité Paralímpico Internacional. Eso dice mucho de los españoles.

P: Una vez que pasen estos Juegos de Tokio, ¿cómo le gustaría que fueran recordados?

R: Como algo que ha pasado en un momento difícil, pero que ya ha pasado. Que volvemos a mirar adelante, a mirar al futuro y a buscar nuevas metas. A las personas y al colectivo de gente con discapacidad, pero a toda la sociedad en su conjunto, espero que nos hagan ser un poco mejores. Depende de nosotros, de cada uno, para así mirar hacía adelante. EFE

