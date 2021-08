Argentina llama a los actores políticos en Afganistan a respetar los derechos humanos

Argentina “sigue con preocupación” el desarrollo de los acontecimientos en Afganistán y provee asistir a cuatro compatriotas que se encuentran en Kabul. EFE/Shahzaib Akber

Buenos Aires, 16 ago (EFE).- Argentina llamó este lunes a las partes en Afganistán a que “se abra el diálogo” y "en particular a aquellos que ejercen el poder" a respetar los derechos humanos y a restablecer la seguridad y el orden civil, según un comunicado de la Cancillería.

Argentina hace un llamado “a todas las partes a que se abra el diálogo para que la población pueda volver a vivir en paz”, dice el comunicado.

En tanto, llama a todos los actores políticos de Afganistán, "en particular a aquellos que ejercen el poder, a respetar plenamente las obligaciones internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y a restablecer de inmediato la seguridad y el orden civil”.

El comunicado también advierte que, mientras persisten circunstancias de transición, “deben promoverse la apertura de los pasos fronterizos", de modo de permitir que aquellos que deseen partir de Afganistán puedan hacerlo y se dé paso a la necesaria ayuda humanitaria.

La Cancillería agregó que Argentina “sigue con preocupación” el desarrollo de los acontecimientos en Afganistán y que provee asistencia a cuatro argentinos que se encuentran en Kabul.

Según se detalló, uno de ellos es Gilberto Velázquez Franco, miembro de Naciones Unidas, que sale el martes rumbo a Kazajistán.

También están Melisa Rolls y Rodolfo Yamila, pertenecientes a una organización no gubernamental, que tienen pasaje comercial para este martes a Estambul.

Y se indicó que Andrés Arevalo, un piloto casado con una brasileña (y con dos hijos de esa nacionalidad), saldría este lunes con otros pilotos en un avión privado rumbo a Uzbekistán.

Todos ellos se encuentran en contacto con la embajada argentina en Pakistán, que es la que administra los asuntos argentinos en Afganistán, afirmó Cancillería.