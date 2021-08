Afganistán.- Los talibán afirman que Kabul "está bajo control" tras la conquista de la ciudad

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha asegurado este lunes que la capital de Afganistán, Kabul, "está bajo control", tras la conquista el domingo de la ciudad.



A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, el portavoz de los insurgentes también ha anunciado la detención de personas "involucradas" en actividades violentas registradas en Kabul.



"No se permite a nadie entrar en las casas de los antiguos funcionarios, pedirles sus coches y amenazarles", ha agregado, antes de advertir que este tipo de comportamientos se evaluarán "seriamente".



Los insurgentes lograron hacerse con el país en menos de dos semanas y, en su asalto final a Kabul, se esforzaron por lanzar mensajes en contra de la violencia. Así, cuando ya confirmaron oficialmente la entrada en la capital afgana dijeron que lo hacían para garantizar la seguridad y evitar un vacío de poder.



El grupo también ha ofrecido en estos últimos días teóricas garantías de seguridad para quienes podrían ser sus víctimas, planteando una amnistía para las personas que hubiesen podido ayudar al Ejecutivo de Ashraf Ghani o a los países con tropas desplegadas en Afganistán. Asimismo, ha asegurado que no atacará objetivos diplomáticos, en plena desbandada de delegaciones oficiales.



Por otro lado, el líder de la delegación afgana del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Eloi Fillion, ha señalado que "actualmente" no se registran enfrentamientos en Kabul y que, en caso de haberlos, el sufrimiento de la población civil sería "enorme".



No obstante, ha remarcado las necesidades humanitarias derivadas de los enfrentamientos en ciudades como Kandahar o Herat. "Miles de personas han resultado heridas y casas, hospitales e infraestructura han resultado dañados o destruidos", ha agregado, antes de mostrar el "compromiso" del CICR para prestar apoyo en este sentido.



En este sentido, ha garantizado que el CICR no reducirá su presencia en Afganistán y ha subrayado que trabaja en el país desde hace 30 años, algo "que no cambiará ahora".