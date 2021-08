Afganistán.- Corea del Sur y Nueva Zelanda anuncian la evacuación de sus ciudadanos en Afganistán

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Corea del Sur y Nueva Zelanda han anunciado este lunes la evacuación de sus ciudadanos en Afganistán ante la llegada de los talibán a la capital del país.



El Ministerio de Exteriores surcoreano ha decidido cerrar temporalmente su embajada en Afganistán y evacuado a la mayoría de su personal diplomático a un tercer país de Oriente Medio, según recoge la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.



Asimismo, la primera ministra, Jacinda Ardern, ha declarado que se va a enviar un avión del Ejército del país a Afganistán para los neozelandeses y afganos que trabajaron con las fuerzas neozelandesas.



Ardern ha explicado que 53 neozelandeses y 37 afganos que han trabajado junto a las fuerzas de seguridad de este país todavía están en Afganistán, según 'The New Zealand Herald'.



Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha ordenado a su Gobierno trabajar para una "evacuación segura" de los funcionarios diplomáticos y residentes surcoreanos en Afganistán.



Los talibán están a punto de recuperar el poder en Afganistán tras 20 años de conflicto, después de una ofensiva fulgurante que les ha llevado a reconquistar la práctica totalidad de las capitales de provincia solo diez días después del comienzo de la retirada definitiva de las fuerzas internacionales, hasta culminar con el comienzo de las negociaciones para una rendición pacífica de Kabul.