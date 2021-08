Un incendio en las montañas de Jerusalén obliga a evacuar áreas residenciales

Cientos de vecinos de varias comunidades residenciales israelíes cercanas a Jerusalén fueron evacuados hoy de sus casas debido a un gran incendio que se propaga rápidamente por zona forestal a causa de intensas ráfagas de viento, que provocó una densa capa de humo que cubrió el cielo de parte de la Ciudad Santa. EFE/Joan Mas

Jerusalén, 15 ago (EFE).- Cientos de vecinos de varias comunidades residenciales israelíes cercanas a Jerusalén fueron evacuados hoy de sus casas debido a un gran incendio que se propaga rápidamente por zona forestal a causa de intensas ráfagas de viento, que provocó una densa capa de humo que cubrió el cielo de parte de la Ciudad Santa.

Los cuerpos de bomberos y una decena de aviones intentan extinguir el avance del fuego -declarado esta tarde- con apoyo sobre terreno de la Policía y los servicios sanitarios de emergencia.

Aún no se concretó la extensión exacta de bosque quemada, pero la velocidad de propagación de las llamas obligó a evacuar a residentes de comunidades como Ramat Raziel, Beit Meir, Ksalon o Givat Ye'arim, ubicadas cerca de zonas boscosas a pocos kilómetros de Jerusalén.

Según medios locales, las autoridades ordenaron al vecindario de estas áreas que se marchara de sus domicilios o cerrara sus ventanas y esperara a más instrucciones en caso de no poder irse.

Por ahora no se registraron heridos, mientras que el servicio de emergencias israelí United Hatzalah atendió a cuatro personas por inhalación de humo.

El fuego también forzó la evacuación con helicóptero de pacientes y personal sanitario del hospital psiquiátrico de Eitanim, según informó el digital Times of Israel.

El ministro de Defensa, Beny Gantz, ordenó el despliegue de fuerzas de rescate, evacuación y extinción de incendios del Ejército israelí, que se dirigen a la zona "para actuar y brindar la asistencia necesaria", detalló una portavoz en un comunicado.