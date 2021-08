Ucrania, un nuevo refugio de los enemigos de Lukashenko

EFE/EPA/MAXIM GUCHEK /Archivo

Kiev, 15 ago (EFE).- "Me podrían condenar a diez años de cárcel por este tatuaje", declara a Efe el periodista bielorruso Ihar, mientras muestra el rótulo "Viva Bielorrusia". Al igual que miles de sus compatriotas, ha huido a Ucrania de la represión del último dictador de Europa.

Muestra orgulloso sobre la piel los símbolos de las tres mujeres líderes de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, María Kolésnikova y Veronika Tsepkalo: un puño cerrado, una V de victoria y un corazón hecho con las manos.

DIANA DE LAS AUTORIDADES BIELORRUSAS

El periódico en el que trabajaba fue clausurado durante la última ola de represión en julio y tuvo que escapar a Ucrania para evitar la prisión, dejando atrás a su esposa e hijos.

"Cuando abrí el chat de periodistas bielorrusos hace unos días, me di cuenta de que ahora todos están en Kiev", afirma y añade, "Como periodista, me convertí en una diana de las autoridades bielorrusas".

Y es que Ucrania se ha vuelto en uno de los destinos más socorridos de quienes escapan de Bielorrusia, ya que, además de ser países vecinos, las tensiones políticas entre ambos Estados se convierten en un amparo que ofrece cierta sensación de seguridad a los emigrados.

UNA DISTANCIA QUE CRECE

Aunque el presidente bielorruso celebró la llegada al poder del actual presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, este no le devolvió el gesto tras las últimas presidenciales bielorrusas y no reconoció a Lukashenko como mandatario reelecto tras las fraudulentas elecciones de agosto de 2020.

La crisis política desatada en Bielorrusia, la represión de las manifestaciones pacíficas de la oposición, las amenazas de Lukahenko de reconocer la ilegal anexión de Crimea, terminaron de poner la cruz sobre las relaciones entre ambos países.

SEGURIDAD INCIERTA

Al igual que Ihar, Fedor y Katerina Kotliachuk llegaron a Ucrania con lo mínimo necesario para vivir, tras escapar de su país tras la noticia de que las autoridades incoaron una causa penal contra sus colegas.

"El viaje tomó 24 horas, fue largo, agotador y costó mucho dinero", cuenta a Efe Fedor. "Todavía tengo miedo, a pesar de estar en Kiev", añade Katerina con voz temblorosa.

Porque pese a la sensación de seguridad que ofrece estar en otro país, los exiliados bielorrusos no logran sentirse del todo a salvo, y especialmente después de la muerte del activista bielorruso Vitali Shishov.

El líder de la organización humanitaria Casa de Bielorrusia en Ucrania (BDU fue hallado ahorcado en un parque de Kiev después de haber desaparecido durante 24 horas.

ASESINADO POR AYUDAR A OTROS BIELORRUSOS

Viktoria Lavnikevich, periodista y administradora de varios canales de Telegram para bielorrusos en Ucrania, afirma a Efe que le conoció e incluso conversó con él pocos días antes de su deceso.

Culpa a los servicios especiales bielorrusos y asegura que el activista "fue asesinado porque ayudó a otras personas" a escapar del régimen.

La policía ucraniana ofreció protección a Lavnikevich, su esposo y a otros seis destacados opositores bielorrusos en Kiev.

"Nos negamos, porque no creemos correr peligro por ahora. Pero acordamos que si vemos que nos están vigilando, avisaremos de inmediato a la policía ', dijo, y comentó que la policía les entregó un dispositivo de alarma que pueden activar en caso de peligro.

Para Guennadi, otro bielorruso exiliado, la muerte de Shishov no fue una sorpresa, porque "Lukashenko es un asesino".

"Aun así, me siento seguro en Ucrania. Cuando recién llegué aquí hace ocho meses, la policía me daba mucho miedo. En Bielorrusia la policía te puede golpear por gusto", agregó.

POLÍTICAS AMBIGUAS

María Avdéeva, experta de la Red Internacional de Acciones Estratégicas para la Seguridad (iSANS), una ONG que enfrenta las amenazas híbridas a la democracia y al Estado de Derecho, cree que pese a las tensiones, la postura oficial de Ucrania respecto a Bielorrusia todavía es muy tibia.

Aunque Kiev prohibió los vuelos de las compañías ucranianas a Bielorrusia tras el desvío del avión de Ryanair y mantiene la prohibición de comprar electricidad a Minsk, señaló a Efe, las sanciones no van más allá.

El Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania (SNBU) aún no ha examinado las sanciones personales contra funcionarios bielorrusos, cuya lista redactó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Kiev tampoco cesó la compra de combustible, potasa y bitum bielorrusos, un paso que podría dañar significativamente la economía bielorrusa.

"Por un lado, Ucrania declara su apoyo a la oposición bielorrusa y los activistas que lucha por la democracia, y por otro, sigue comerciando con Minsk como si no pasara nada", afirmó a Efe.

Sin embargo, admite, Kiev podría imponer más sanciones a Minsk si el régimen de Lukashenko insiste en dar pasos "hostiles".

En tanto, los bielorrusos continúan llegando a Ucrania. Dmitri, músico de profesión, afirma a Efe que llegó al país tras estar un tiempo en Rusia, donde no tiene las garantías de evitar la deportación si lo reclama la Justicia bielorrusa.

"En una de mis canciones, que canté durante los mítines de la campaña presidencial, mencioné a Lukashenko. Después me despidieron del trabajo. Recientemente descubrí que la KGB me buscaba, por lo que decidí escapar a Ucrania", dice.

Olga Tokariuk