Tony Genil sufre un ataque de ira y cólera tras su reaparición en su domicilio madrileño

La preocupación por su paradero era máxima ayer. Tony Genil, por más que fuera buscado por sus allegados no aparecía en ningún lado. Afortunadamente, no estaba perdido sino de parranda y ayer por la tarde pudimos localizar al artista quién, amablemente, nos invitó a su casa para aclarar ciertos aspectos del momento que atraviesa.



De lo primero que quiso dejar constancia Tony Genil tras su reaparición en su domicilio madrileño es que no vive en la indigencia. "Mentira, todo mentira, yo estaba con mi familia en Castellón, comiendo manjares, fiesta, playa, me lo he pasado muy bien, antes estuve en Torremolinos y en ese momento han sacado todo. Me han confundido con Paco Porras" aseguraba el cantante y sostenía que su situación económica es desahogada: "Tengo mi paga, mi piso propio, este piso lo compre por medio millón de pesetas, mi madre puso la mitad y yo la otra mitad porque a mi me fue muy bien con esta canción, con mi primer disco". Desmiente taxativamente también ser un vagabundo, sino más bien todo lo contraio porque es él quién da las propinas a los sin techo que piden en la calle. "En la plaza Santo Domingo hay un metro y luego el establecimiento, ahí siempre hay dos o tres chicos que piden, cuando yo paso, como me conocen, pues me piden y yo les doy lo que sea. También me ha pasado cuando voy a viajar. En el Alsa también me pasa, yo no puedo hablar con nadie, si hablo con una puta yo soy puta", detallaba Tony visiblemente indignado desde el salón de su casa.



Precisamente en él tenía un saco de patatas, obsequio de su frutero de confianza y objetivo del ataque de ira y cólera que sufrió Tony. Indignado porque Elías el frutero ha creído la versión que se ha dado en televisión sobre su delicada situación económica, el artista descargó su frustración e impotencia contra los lustrosos tubérculos, lanzándolos con saña por todo el salón de su casa al grito enfurecido de "¡Elías toma tus patatas!".