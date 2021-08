Sudáfrica.- El expresidente sudafricano Jacob Zuma ingresa en un hospital para someterse a una cirugía no especificada

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El ex presidente de Sudáfrica Jacob Zuma, que actualmente cumple una condena de 15 meses de cárcel por desacato al tribunal, ha sido sometido este pasado sábado a una cirugía por una afección no especificada y se le realizarán más procedimientos en los próximos días.



Zuma, cuyo arresto el mes pasado desencadenó una ola de protestas y saqueos en partes del país, permanecerá hospitalizado cerca de su prisión, ha hecho saber el portavoz del Departamento de Servicios Correccionales, Singabakho Nxumalo, en un comunicado, sin dar una fecha para el alta del mandatario.



"Hacemos un llamado a todas las personas para que se abstengan de especular sobre la salud del expresidente y permitan que los médicos tengan espacio para continuar brindándole atención médica de calidad", según ha informado el Departamento en el comunicado, recogido por la cadena SABC.



El 29 de junio, el Tribunal Constitucional declaró a Zuma culpable de violar su orden de testificar ante un panel judicial que investiga la corrupción durante su mandato. Su caso ha sido una prueba clave para la democracia del país y su determinación de defender el estado de Derecho.



Ex agente de inteligencia, Zuma dirigió Sudáfrica durante casi nueve años hasta que el gobernante Congreso Nacional Africano le obligó a dimitir en 2018 para detener una pérdida de apoyo electoral.



El Gobierno estima que más de 500 mil millones de rands (35.000 millones de dólares) fueron robados de las arcas del estado durante su mandato. Zuma ha negado cualquier tipo de negligencia o delito al respecto.