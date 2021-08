Simeone: “Hicimos un partido muy completo”

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone, al finalizar el partido de la primera jornada de LaLiga que Celta de Vigo y Atlético de Madrid disputaron este domingo en el estadio de Balaídos. EFE/Lavadeira jr

Vigo, 15 ago (EFE).- El argentino Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó el “gran partido” que hizo su equipo este domingo ante el Celta (1-2) en Balaídos, en un partido que siempre lo tuvieron "controlado, incluso cuando llegó su gol”.

“No nos hicieron daño hasta que llegó la jugada del penalti que mete al Celta en el partido, pero el equipo reaccionó muy bien y enseguida encontró un golazo. Defendimos bien, salimos bien al contraataque generando ocasiones a un rival que juega bien y venía de no encajar en la pretemporada”, recordó el técnico rojiblanco.

Preguntado por la jugada del penalti a favor del Celta, muy protestada por los rojiblancos, Simeone respondió: “Estuvimos reunidos una hora cincuenta o dos horas y no ha servido de nada porque es muy difícil saber qué es mano y qué no, pero sigo creyendo que los árbitros buscan decidir de lo que ven, lo mejor”.

Elogió al argentino goleador Ángel Correa. “Está en un gran momento, volvió a ser decisivo y me alegra”. Y felicitó a sus jugadores por su partido: “Resolvimos un encuentro complicado ante un rival que tuvo más tiempo para prepararlo y juega muy bien”.