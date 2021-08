Roglic: "Mañana seguramente se marquen diferencias entre los favoritos"

El ciclista esloveno del Jumbo Visma, Primoz Roglic (c), con el maillot de líder de la clasificación general, durante la segunda etapa de la Vuelta a España, de 166,7 kilómetros, entre Caleruega y Burgos. EFE/ Manuel Bruque

Burgos, 15 ago (EFE).- El líder de la Vuelta a España 2021, el esloveno Primoz Roglic, cree que en la etapa de mañana, la tercera, "seguramente se marquen diferencias entre los favoritos" a la victoria final en la subida final al Picón Blanco (1a).

"Lo que he oído, porque no la conozco, es que es una subida durísima. Será una etapa dura y seguramente se marquen diferencias entre los favoritos", dijo un Roglic para el que, no obstante, "lo primero es llegar a pie de puerto" sin dificultades previas.

Con respecto a sus posibles rivales, dijo que es "difícil destacar un nombre". "No me atrevo a destacar ninguno, aunque insisto en que lo primero es llegar hasta la subida. A los que más temo es a los más rápidos", explicó.

En cuanto a la etapa de hoy, se congratuló de "no" haberse visto involucrado en la caída a poco más de 4 kms. para la meta y de que, aunque ha habido un par de momentos con algo más nervios" por la posible aparición de viento, "por suerte no ha sido para tanto".

Roglic no ha querido ahondar en si le interesa o no dejar la Roja en hombros de otro corredor y ha vuelto a insistir en que lo que busca es portarla "tras la última etapa en Santiago" de Compostela.

En ese sentido, está ya centrado en mañana, que augura "será un día duro y en el que habrá que rendir a tope" después de los "nervios" por "el viento puede haber en la parte llana".

En cuanto a la caída de hoy, dijo: "No me he caído, pero es algo que ocurre en el mundo del ciclismo".