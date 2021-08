Olga Moreno, al más puro estilo Terelu Campos, recupera el hambre que pasó en 'Supervivientes'

01-01-1970 OLGA MORENO TWITTER OFICIAL DE 'SUPERVIVIENT ES'. MADRID, 15 (CHANCE) Convertida ya en la ganadora de la última edición de 'Supervivientes', Olga Moreno está disfrutando al máximo de la comida en su vuelta a la vida real. Tras haber pasado muchísima hambre durante los meses que estuvo en Honduras, la mujer de Antonio David Flores ha decidido no privarse de la comida y sucumbir a los antojos más deseados.En esta ocasión Olga disfrutó de un entretenido reencuentro con sus amigas con las que compartió un delicioso chocolate con churros, sin duda una comida que ha echado mucho de menos en los cayos cochinos. Al más puro estilo Terelu Campos comiendo churros, Olga ha añadido el complemento del chocolate para que el desayuno sea perfecto.Aunque la vuelta a la realidad no ha sido nada fácil para la mujer del ex colaborador de televisión debido a la repercusión del documental de Rocío Carrasco en su vída, Olga ha sabido capear la tormenta alejandose del foco mediático tras su última intervención en televisión donde contestó a los dardos lanzados por Rocío durante su ausencia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SUPERVIVIENTES'



