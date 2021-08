Neuville gana en casa su decimocuarto rally del Mundial

EFE/EPA/Reporter Images/Archivo

Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- El belga Thierry Neuville (Hyundai i20) consiguió este domingo ante sus paisanos su decimocuarta victoria en un rally del Mundial al imponerse en el de Ypres, que debutaba este año en el calendario del campeonato.

Hyundai hizo doblete. Junto a Neuville subió al podio su compañero de equipo el irlandés Craig Breen, a 30.7 segundos, y el tercer puesto fue para el primer Toyota, pilotado por el joven finlandés Kalle Robanpera.

"Tenía mucha presión al venir aquí, pero me he sentido muy cómodo todo el fin de semana, pude confiar en el coche y en mi equipo. Ha sido un placer dar esta primera victoria a Martijn aquí en Bélgica", declaró Neuville en referencia a su copiloto (Wydaeghe), con el que consigue su primera victoria.

Neuville dejó prácticamente sentenciado el rally en la decimonovena y penúltima especial, en la que obtuvo el segundo mejor crono, por detrás de su compañero de escudería el estonio Ott Tänak pero aumentando la diferencia sobre sus perseguidores.

El piloto belga, que había empezado la última etapa con una ventaja de sólo 10 segundos sobre Craig Breen, afrontó el último tramo especial, el Wolf Power de Francorchamps, de 11,21 km, con 24.3 segundos de margen sobre el irlandés y 41,8 sobre el primer Toyota, pilotado por el finlandés Kalle Robanpera.

Con el triunfo casi decidido para Neuville y el segundo puesto para Breen, la lucha por el tercer puesto era cerrada entre dos Toyotas, porque sólo cinco segundos separaban a Robanpera del británico Elfyn Evans.

Pero el joven finlandés, de 20 años, no cometió errores y subió al tercer peldaño del podio con seis segundos sobre el británico.

A Neuville le bastó con el tercer mejor tiempo en la vigésima y última especial para sentenciar el rally con 30.7 segundos sobre Breen y 43.1 sobre Robanpera.

El último tramo discurría por carreteras onduladas del bosque cercano a la localidad de Ster antes de enfilar hacia el circuito automovilístico, donde terminaba el tramo.

El francés Sébastien Ogier (Toyota), siete veces campeón del mundo, defensor del título y líder del campeonato, sufrió un pinchazo en la primera especial del domingo y terminó quinto, a 55.8 segundos del ganador.