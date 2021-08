Modi propone "redefinir" la India en el 75 aniversario de su independencia

EFE/EPA/JAGADEESH NV

Nueva Delhi, 15 ago (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, propuso este domingo en su discurso por el 75 aniversario de la Independencia "redefinir" la India para "ascender a nuevas alturas de prosperidad", justo cuando la economía del país sufre una de sus peores crisis a causa de la pandemia.

"Llega un momento en el camino del desarrollo de cada país en el que la nación se redefine a sí misma y avanza hacia nuevas resoluciones. Hoy ha llegado ese momento en el camino del desarrollo de la India", anunció el líder nacionalista hindú en el evento oficial de conmemoración.

"No debemos limitar la ocasión de los 75 años de independencia de la India a una sola ceremonia", indicó Modi, que apostó por el inicio de un "periodo de creación de una nueva India" que culmine en la celebración del centenario de la independencia del país, dentro de 25 años.

"Hemos progresado mucho más rápido en los años recientes. Pero esto no acaba aquí. Tenemos que lograr el máximo: todas las aldeas deben tener carreteras, todos las familias deben tener cuentas bancarias", así como acceso gratuito a la sanidad y al gas, apuntó.

Por este motivo, el primer ministro anunció el lanzamiento próximo de un plan de infraestructura de 100 millones de rupias (o 1,5 millones de dólares), para impulsar la industria y el empleo juvenil, que reporta actualmente números desalentadores debido a la paralización del país por el coronavirus.

Modi aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los sanitarios que lucharon contra la virulenta segunda ola de covid-19, que golpeó al país entre abril y mayo pasado con más de 400.000 casos y más de 4.500 muertes diarias.

"Para el país que avanza por la senda del progreso y la humanidad en todo el mundo, el período de la covid supuso un gran desafío. Los indios pelearon esta lucha con gran valentía y paciencia", señaló.

El mandatario reconoció que los sistemas "son insuficientes comparados con los de los países ricos del mundo", lo que puso a la nación en una situación compleja.

"No tenemos lo que tienen los países ricos. Además, tenemos una población numerosa en comparación con los demás países. Y nuestro estilo de vida también es diferente. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos salvar a mucha gente", señaló.

La pandemia marcó un punto de inflexión en este país de más de 1.350 millones de habitantes tras evidenciar las graves grietas en el sistema de salud, dejando más de 32 millones de casos y 431.225 muertes, según datos oficiales.

El Gobierno indio tuvo que implementar medidas de control para garantizar los suministros médicos, contratar más personal y a aumentar las plantas de oxígeno del país, que causaron buena parte de la crisis de los hospitales, explicó en su intervención.

"En el siglo XXI, ningún obstáculo puede impedirnos cumplir los sueños y aspiraciones de la India (...) Este es el momento de los sueños compartidos, el momento de la resolución compartida, el momento de los esfuerzos compartidos, y este es el momento de avanzar hacia la victoria", concluyó Modi.