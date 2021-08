Medvedev se pone de cara al título en Toronto frente a un dasafiante Opelka

El ruso Daniil Medvedev, primer favorito, y el estadounidense Reilly Opelka se medirán este domingo en la final del Masters 1000 de Toronto, luego de lograr sendos triunfos el sábado en sus respectivas semifinales ante John Isner y Stefanos Tsitsipas.

Medvedev cerró la jornada con un rotundo triunfo sobre Isner con un doble 6-2, gracias a 10 aces producto de la efectividad de su primer servicio de un 88% por 58% del estadounidense. El ruso comanda ahora el tope personal entre ambos por 2-0.

"Estoy muy contento con la victoria. Tuve muy pocos errores no forzados (siete). Estoy contento con mi juego en este momento", señaló Medvedev.

"Siento que estoy jugando cada vez mejor de cara al US Open (a partir del 30 de agosto)", agregó.

Medvedev reconoció que el juego de Isner no estuvo a la altura que acostumbra el estadounidense: "No estaba sacando como de costumbre y tuve que aprovechar mis oportunidades, intentar romperle (el saque) tanto como pude, me mantuve concentrado y logré hacer eso".

El ruso llegó a semifinales luego de bajar al polaco Hubert Hurkacz, campeón vigente del Masters 1000 de Miami, vengándose de la derrota sufrida en los octavos de final de Wimbledon este año, mientras que Isner apartaba al francés Gael Monfils.

Medvedev, de 25 años, está invicto en partidos de semifinales este año (4-0), además de un sólido récord histórico de 4-1 en esta etapa en eventos Masters 1000.

Por su parte, el estadounidense buscaba su título número 17 luego de haber ganado el decimosexto hace un par de semanas en Atlanta.

- Opelka también estuvo fino -

Previamente, el estadounidense Reilly Opelka se ganó el derecho a disputar la final al vencer en semifinales al griego Stefanos Tsitsipas, tercer favorito, por 6-7 (2/7), 7-6 (7/4), 6-4.

En un dilatado desafío que duró dos horas y 34 minutos, Opelka hizo uso de su letal servicio al conseguir 16 aces, mientras que su oponente también cometía siete doble faltas en su saque.

"Jugué muy bien en la primera ronda contra mucha adversidad", dijo Opelka.

El gigante estadounidense recordó que "no hay sorteos fáciles en los Masters 1000, cada partido es una pesadilla. Pero tengo mucha confianza y la he llevado a cabo en cada partido. Sé que estoy presionando a los contrarios con mi servicio y pueden sentirlo".

Mientras Tsitsipas llegaba a esta instancia con un impresionante récord de 6-3 en semifinales de eventos Masters 1000, Opelka hizo su primera aparición en la semifinal a este nivel en su superficie menos preferida, pues es más especialista sobre arcilla.

Esta llegada a semis también es el mejor resultado del jugador de 23 años en canchas duras desde la reanudación de la gira tras el parón por el coronavirus.

Con el triunfo, el estadounidense igualó su récord personal 1-1 frente a Tsitsipas.

No obstante la derrota, Tsitsipas sigue liderando la ATP con 45 victorias esta temporada, seguido del serbio Novak Djokovic (36).

- Resultados del sábado en el Masters 1000 de Toronto

Semifinales:

Reilly Opelka (USA) derrotó a Stefanos Tsitsipas (GRE/N.3) 6-7 (2/7), 7-6 (7/4), 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.1) a John Isner (USA) 6-2, 6-2

meh/cl