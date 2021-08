María Patiño vuelve a darlo todo y se suelta la melena para celebrar su 50 cumpleaños

15-08-2021 María Patiño convierte en una tradición la original celebración de su 50 cumpleaños y su aniversario de boda.. MADRID, 15 (CHANCE) María Patiño cumple hoy los 'temidos' 50 años, tal y como te informábamos a primera hora de la mañana desde Chance. Una nueva década que la presentadora ha comenzado con la misma energía y vitalidad que ha demostrado tener durante toda la de los 40. Para muestra, la implicación con la que la gallega que se afincó en Sevilla aborda todos los temas candentes de la crónica social, que prácticamente convierte en suyos llegando a dar de nuevo volumen a su conocida vena al verter sus embrolladas y elaboradas opiniones. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA @MARIAPATINO1508



María Patiño cumple hoy los 'temidos' 50 años, tal y como te informábamos a primera hora de la mañana desde Chance. Una nueva década que la presentadora ha comenzado con la misma energía y vitalidad que ha demostrado tener durante toda la de los 40. Para muestra, la implicación con la que la gallega que se afincó en Sevilla aborda todos los temas candentes de la crónica social, que prácticamente convierte en suyos llegando a dar de nuevo volumen a su conocida vena al verter sus embrolladas y elaboradas opiniones.



En plenas vacaciones (su compañera Nuria Marín se encuentra sustituyéndola al frente del programa 'Socialité'), María Patiño no ha dudado en deleitar a sus seguidores con una celebración muy especial y que ya se está convirtiendo en un clásico. Al igual que hiciera el año pasado con motivo de su 40 cumpleaños, y tras hacer mención de las muchas felicitaciones que ha recibido, la gallega no ha dudado en ofrecer un vídeo en el que aparece bailando una muñeira que gaiteros le tocan en exclusiva.



Desmelenada, pletórica y dándolo todo se ha mostrado María, quién progresa adecuadamente en sus dotes para baile. Pero su cumpleaños no es lo único que festeja hoy María, sino que con esta tradición también homenajea su tercer aniversario de boda, ya que tal día como hoy le dio el 'sí, quiero' en Sri Lanka a Ricardo Rodríguez.