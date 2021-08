Marathón gana el clásico al Motagua y es líder del torneo Apertura hondureño

Carlo Costly de Marathón celebra un gol ante Motagua, durante un partido de la jornada 3 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras, disputado en el estadio Yankel Rosenthal, de San Pedro Sula (Honduras). EFE/ José Valle

Tegucigalpa, 14 ago (EFE).- El Marathón sumó este sábado su tercera victoria, lo que le permite, con 9 puntos, ser líder del torneo Apertura de Honduras, al inicio de la tercera jornada, en la que venció por 2-0 al Motagua, y en la que el Real Sociedad derrotó por el mismo marcador al Victoria.

Los goles del Marathón, que dirige el uruguayo Martín García y tiene su sede en San Pedro Sula, fueron anotados en el minuto 78 y 90 por Brayan Castillo y el veterano Carlo Costly.

Las "Águilas" del Motagua, que se quedaron momentáneamente en el segundo lugar con seis enteros, perdieron su primer juego, pese a que hizo un buen fútbol, pero no supo definir frente al área.

El capitalino Motagua tiene como timonel al argentino-hondureño Diego Vásquez.

En otro duelo de la jornada, el Real Sociedad venció por 2-0 al Victoria, de visita, y se ubicó en la cuarta posición.

Los goles del Real Sociedad fueron obra de Franco Guity y Chirstian Martínez.

El Victoria, que se ubicó en la última casilla y tiene un juego menos, no pudo reaccionar ante un rival que lo aplastó desde el minuto 27.

El Real Sociedad suma cuatro puntos producto de un triunfo, un empate y una derrota, mientras que el Victoria no ha ganado ningún partido.

La tercera jornada del Apertura cerrará mañana con los juegos Universidad Pedagógica-Honduras Progreso, Platense-Real España y Olimpia-Vida.

El Real España tiene como timonel al mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez, mientras que el argentino Pedro Troglio dirige al Olimpia, el equipo más popular y laureado de Honduras.

El torneo Apertura se está jugando con aficionados en los estadios, en cantidades limitadas por la pandemia de covid-19 que afecta al país centroamericano desde marzo de 2020.