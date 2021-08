Fútbol/Primera.- El regreso del Rayo sufre el debut de Lamela en el Pizjuán

16-08-2021 En-Nesyri y Lamela DEPORTES LALIGA



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Sevilla FC arrancó LaLiga Santander 2021/22 este domingo con una contundente victoria (3-0) sobre el Rayo Vallecano, marcada por el penalti y expulsión de Luca Zidane a los 15 minutos, un duro regreso para el cuadro madrileño a la elite, que sufrió además el gran debut de Erik Lamela en el Sánchez-Pizjuán.



No era el estreno más asequible para el Rayo tras su ascenso y mucho menos con en esa jugada que puso muy cuesta arriba el partido a los vallecanos. Álvaro había tenido la primera acción de peligro para los visitantes pero en un balón profundo a Idrissi, Zidane cometió el penalti que le costó la expulsión.



Además, En-Nesyri no perdonó la pena máxima. El Rayo se desgastó en defensa y se vio muy lejos de poder llegar a la portería contraria. Mientras, los de Julen Lopetegui asomaron de nuevo con En-Nesyri y con Acuña, en un primer tiempo plácido. Lamela y el 'Papu' Gómez fueron después la alternativa local y funcionó.



El delantero argentino debutó con el Sevilla y el centrocampista, en busca de un sitio en el once con unos meses en el club, estuvieron en la jugada del 2-0. Una buena combinación, aunque el disparo del ex del Tottenham se fue a gol tras tocar en Catena. El Sevilla, sin Ocampos, Suso, Oliver o Rakitic, demostró que tiene plantilla de nuevo para pelear por todo en Liga y Champions.



El Rayo se terminó de ir arriba y en una tremenda contra el conjunto andaluz finiquitó el encuentro, de nuevo con Lamela para culminar la jugada y sentirse tan pletórico en su carrera como pocas veces. Iraola dejó minutos para canteranos y Dmitrovic hizo su segunda parada, a buen disparo de Andrés, para tener también un debut oficial con nota en la portería del Pizjuán.