Fútbol/Primera.- Crónica del RC Celta - Atlético de Madrid, 1-2

15-08-2021 RC Celta - Atlético de Madrid DEPORTES ATLÉTICO DE MADRID



Un campeón defensor con Correa



El Atlético entra con nota ante el Celta, con doblete del argentino, sin acusar la polémica del VAR y un caótico final



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid inició la defensa del título en LaLiga Santander con una gran actuación en Balaídos ante un RC Celta bastante maniatado (1-2), un ejercicio contundente que lideró Ángel Correa con un doblete y que no perdió autoridad pese al 1-1 que llegó con un polémico penalti de VAR.



Los de Diego Pablo Simeone ganaron los primeros tres puntos en juegos gracias a un Correa estelar, como terminó la pasada campaña. En líneas generales, el Atlético pareció jugar la jornada 39 del curso anterior, ya que siguió jugando con criterio, autoridad y ritmo, con correa para tirar adelante ante todo. Le hizo falta también para no fallar en un desenlace con trifulca.



Después de 15 minutos de toma de contacto, el Atlético fue superior en todo al Celta. Los de Coudet apenas encontraron a sus hombres importantes y, sin balón, sufrieron y mucho. En medio del monólogo y con 0-1, una mano de Llorente a remate de Aspas, rebotada en su cuerpo, la revisó Munuera Montero en la tele y pitó penal.



El ariete español aprovechó la ocasión llovida del cielo pero el Atleti no dudó en resolver el partido poco después en una contra letal que de nuevo finalizó Correa. Con un Geoffrey Kondogbia mariscal y la entrada de refresco de Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Trippier, mantuvo un alto nivel rojiblanco.



Eso sí, el Celta, sin nada que perder, se fue arriba también con los cambios, Cervi, Fran Beltrán y Solari. En un error en la salida de balón, Aspas perdonó el 2-2 a 10 minutos del final. Una pizca de suerte que también sigue acompañando al campeón, ante un rival que este año quiere volver a estar entre los aspirantes a Europa.



CORREA SIGUE ENCHUFADO



La diferencia sin duda fue Correa. El argentino abrió la lata cuando ambos equipos buscaban llevar el partido a su bando. Una gran jugada de Lemar la hizo aún mejor el sudamericano, que fusiló el 0-1 a los 20 minutos. A Aspas le faltó un punto de velocidad para aprovechar la mejor local en el primer tiempo.



El mejor servicio del de Moaña fue salvar bajo palos el segundo visitante, en un remate a saque de esquina de Hermoso. A Carrasco le faltó también ritmo para aprovechar un par de llegadas antes del descanso. El paso por vestuarios no cambió la dinámica, con el Celta sin encontrar a Denis Suárez, Brais, Nolito o Aspas.



Kondogbia hizo funcionar a un Atlético que llegaba con mucho criterio, pero el Celta encontró vida en ese penalti que vuelve a sembrar las dudas con las manos en el área. Pese al enfado y el golpe, el Atlético siguió a los suyo y firmó el 1-2 en una gran contra, con pase perfecto de Saúl y remate de Correa.



El español, envuelto en rumores de mercado, cuajó un comprometido encuentro. El Atleti, aún sin toda la artillería, sacó los tres puntos a pesar del susto de Aspas y un final caótico. Una entrada de Mallo a Luis Suárez terminó en bronca total, con el capitán celeste expulsado y también Hermoso. Con todo, el campeón dejó claro que aspira a dar continuidad, en la décima temporada de Simeone.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 2. (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



CELTA: Dituro; Hugo Mallo, Araujo, Fontán, Javi Galán (Baeza, min.89); Tapia (Solari, min.75); Brais Méndez (Beltrán, min.75), Denis Suárez, Nolito (Cervi, min.62); Aspas y Santi Mina.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Carrasco (Vrsaljko, min.93), Savic, Giménez, Hermoso, Saúl; Kondogbia, Koke (Trippier, min.65), Lemar (De Paul, min.65); Correa (Luis Suárez, min.65) y Llorente (Lodi, min.82).



--GOLES:



0 - 1, min.23, Correa.



1 - 1, min.59, Aspas (penalti).



1 - 2, min.64, Correa.



--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó a Denis Suárez (min.77), Solari (min.86), Fontán (min.90) y Aspas (min.95) por parte del Celta. Y a Lemar (min.11), Llorente (min.57), Kondogbia (min.61), Carrasco (min.92) y Giménez (min.99) en el Atlético. Expulsó por roja a Hugo Mallo (min.96) y Hermoso (min.96)



--ESTADIO: Abanca Balaídos.