Fútbol/Primera.- Crónica del FC Barcelona - Real Sociedad, 4-2

El Barça se sacude el luto por Messi



Los de Koeman debutan en Liga con buena imagen y goles ante la Real



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona goleó (4-2) a la Real Sociedad este domingo en un Camp Nou con público año y medio después, en el estreno de LaLiga Santander para ambos equipos, que se quedó el cuadro culé dejando atrás el 'luto' por la salida de un histórico Leo Messi.



La marcha de su máximo goleador, el futbolista con más partidos jugados, con más títulos, con más victorias, será un plato a digerir lentamente en el Barcelona. El primer día tras la ruptura medía el alcance del trance y los de Ronald Koeman pasaron página.



El cuadro culé dejó un buen estreno, una energía positiva y comprometida en su inicio, en comunión con una afición que quiso hacer piña aunque también se acordó de Messi en el minuto 10. Memphis Depay, Griezmann y un Braithwaite autor de un doblete cumplieron con creces en ataque, aunque el Barça tiró de bloque.



La Real, que lleva 30 años sin ganar en el Camp Nou, estuvo irreconocible en el primer tiempo y reaccionó ya tarde aunque logró ponerse 3-2. La intensidad local se notó en cada disputa y la presión arriba, y el Barça acumuló disparos de su tridente en los primeros minutos. En el centro del campo, los interminables Pedri, De Jong y Busquets se comieron a Merino y David Silva.



Griezmann estuvo muy cerca del gol, con un balón al larguero, y Memphis, que además de buscar la portería demostró que centra como los ángeles, le puso en la cabeza a Piqué el 1-0. El central y mayor bandera del barcelonismo redondeó una semana en la que ayudó al club económicamente rebajando su salario de manera significativa.



Tras 25 buenos minutos, el Barça bajó el ritmo pero no sufrió ningún tipo de reacción visitante. El palo mayor para los vascos fue el 2-0 de Braithwaite al borde del descanso, en una pérdida que Januzaj reclamó como falta, y que terminó en el cabezazo del danés. A la Real no le quedaba otra que irse arriba y se metió en campo contrario en la reanudación, con el riesgo que eso conlleva.



A la contra, Alba y Griezmann pudieron matar al borde del fuera de juego aunque para alegría de la Real, Oyarzabal se convertía en el protagonista del segundo tiempo. El internacional español lanzó los ataques visitantes pero cuando mejor estaba la Real, Braithwaite reventó el 0-3 en un centro con toda la intención de Alba que dejó muerto Remiro. El guion para los 'txuri-urdin' no cambiaba.



Así, Neto tuvo que hacer su primera gran parada, a Merino, y el debutante Julen Lobete logró recortar distancias. Poco después, en una falta del también primerizo Nico González, Oyarzabal, con el '10' a la espalda, hizo que todos volvieran a acordarse de Messi con una zurda de oro para marcar una falta lejana por toda la escuadra. Los de Imanol Alguacil amagaron con la épica, pero a la contra mató Sergi Roberto, con asistencia de Braithwaite.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 4 - REAL SOCIEDAD, 2. (2-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Neto; Dest (Emerson, min.71), Piqué, Eric Garcia (Araujo, min.83), Jordi Alba; Busquets (Nico González, min.83), De Jong (Sergi Roberto, min.71), Pedri; Griezmann, Braithwaite y Memphis (Lenglet, min.90).



REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua (Gorosabel, min.66), Aritz (Pacheco, min.81), Le Normand, Aihen; Silva (Bautista, min.46), Zubimendi, Merino; Januzaj (Barrenetxea, min.46), Portu (Lobete, min.66) y Oyarzabal.



--GOLES:



1 - 0, min.19, Piqué.



2 - 0, min.45+2, Braithwaite.



3 - 0, min.59, Braithwaite.



3 - 1, min.82, Julen Lobete.



3 - 2, min.85, Oyarzabal.



4 - 2, min.92, Sergi Roberto.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó a Busquets (min.57) y Nico González (min.85) por parte del Barça. Y a Zubimendi (min.37), Aritz (min.62), Aihen Muñoz (min.62) y Le Normand (min.78) en la Real.



--ESTADIO: Camp Nou.