Fútbol/Premier.- (Crónica) El Tottenham se basta con Son para tumbar al City

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Tottenham estrenó el proyecto de Nuno Espirito Santo con una victoria por la mínima (1-0) sobre el Manchester City en la primera jornada de la Premier League, gracias a un gol de Heung-min Son.



El campeón inglés comenzó con mal pie la defensa del título, sin el ritmo necesario para batir a unos 'Spurs' que lucen ya gran parte de lo que quiere Nuno. El técnico portugués dio fiabilidad a los londinenses y, a pesar de no contar con Harry Kane, supieron también ver portería gracias a un latigazo de Son en el segundo tiempo.



Los de Pep Guardiola tiraron en especial en el primero de su gran refuerzo esta temporada, Jack Grealish. A la contra también apretó el Tottenham y el City, con los rumores de fichar a Kane, no tuvo una buena referencia ni un día inspirado en ataque.



Sí lo tuvo el West Ham, capaz de remontar (2-4) al Newcastle en la segunda parte. Said Benrahma, Tomas Soucek y Michail Antonio firmaron la gran actuación de los de David Moyes, quienes tratarán de pelear de nuevo por los puestos Champions.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA PRIMERA JORNADA.



-Viernes 13.



Brentford - Arsenal 2-0.



-Sábado 14.



Manchester United - Leeds United 5-1.



Burnley - Brighton & Hove Albion 1-2.



Chelsea - Crystal Palace 3-0.



Everton - Southampton 3-1.



Leicester City - Wolwerhampton 1-0.



Watford - Aston Villa 3-2.



Norwich City- Liverpool 0-3.



-Domingo.



Newcastle - West Ham 2-4.



Tottenham - Manchester City 1-0.