Fans mexicanos pintan un mural y dejan flores por la salud de Vicente Fernández

El pintor mexicano Roberto Márquez realiza un mural hoy en honor al cantante mexicano Vicente Fernández hospitalizado en el Hospital Country 2000 de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 14 ago (EFE).- Admiradores del cantante mexicano Vicente Fernández han dado este sábado muestras creativas de su cariño por el intérprete ranchero, quien desde hace una semana está delicado de salud tras una caída en su natal Guadalajara.

Desde la noticia de su hospitalización el fin de semana pasado sus fanáticos han acudido a la clínica a cantarle, llevarle flores y hasta inmortalizarlo en un mural.

Roberto Márquez es un mexicano que vive en Texas, Estados Unidos, donde se dedica a las artes plásticas, por lo que viajó desde ese país para emprender un mural inspirado en el “Charro de Huentitán”.

El artista explicó a Efe que, cuando se enteró de que Fernández estaba hospitalizado, decidió tomar sus pinceles y tinturas para viajar a Guadalajara, donde este sábado instaló sus lienzos y materiales en la calle, al lado del hospital, para acompañar al cantante.

“Sucedió lo de Vicente y pensé que no podía perdérmelo, venir a dar apoyo en una situación difícil y que además es mi tierra, hubiera sido una desgracia no venir”, dijo el pintor conocido, como Robenz.

El mural de gran formato utiliza la técnica de cubismo para reflejar la imagen del charro que siempre ha caracterizado a Fernández.

Además, ha plasmado el legado que su música ha dejado a la música popular mexicana y que lo convirtió en el máximo exponente de la música ranchera, uno de los géneros mexicanos más tradicionales.

“Para mí, él es una de las personas que más me inspiran, cuando regreso a casa y necesito relajarme siempre pongo su música, es a lo que siempre regreso, toda su música me gusta pero en especial la canción de 'Volcanes dormidos', pero toda su música es hermosa”, expresó.

Márquez pretende visitar el rancho “los tres potrillos” para regalar la pieza artística a la familia Fernández y sueña con que sea el mismo Vicente quien pueda recibirla.

ENTRE LA ESPERANZA Y LA INCERTIDUMBRE

En los últimos días, algunos fanáticos han llegado hasta el hospital para interpretar canciones que hicieron famoso a Fernández y dejar flores para el cantante.

Algunos prefirieron dejar las ofrendas hasta las puertas de su rancho, ubicado en el municipio de Tlajomulco.

De acuerdo con el último reporte médico, revelado el viernes, el cantante comienza a responder a la terapia física, por lo que se encuentra estable, despierto y con sedación leve.

El hospital anunció que los médicos darán a conocer una nueva actualización de su estado de salud el próximo lunes y se prevé que Fernández permanezca unos días más en el hospital.

Fernández ha superado varias enfermedades en los últimos años, entre ellas un cáncer de próstata en 2002, la extirpación de un tumor en el hígado en 2012, una trombosis que le hizo perder la voz en 2013, y una cirugía para extraerle tres hernias abdominales en 2015.

Aunque en 2016 el cantante anunció su retiro de los escenarios se ha mantenido activo en redes sociales, grabando canciones y realizando presentaciones especiales con sus hijos y nietos, quienes han seguido sus pasos en la música popular mexicana.