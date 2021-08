El terremoto conmociona a la diáspora haitiana en el sur de Florida

Vista de los daños en edificaciones por el terremoto que afecto al país este 14 de agosto de 2021, en Los Cayos. EFE/ Duples Plymouth

Miami, 15 ago (EFE).- El devastador terremoto de Haití, de 7,2 de magnitud y que ha dejado 724 muertos, ha sacudido a la comunidad haitiana de Miami, donde este domingo el arzobispo de esta ciudad, Thomas Wenski, ofició una misa en una iglesia del barrio de La Pequeña Haití.

"Hemos venido a orar y a pedir al Señor que nos dé la fuerza que nos permita y permita a la gente de Haití hallar la fortaleza que ellos tienen dentro de su espíritu para sobreponerse a este último desafío", dijo Wenski al canal local WPLG tras la misa.

La catedral Saint Mary, en donde las mañanas de los domingos usualmente se hacen misas en creole, es uno de los puntos en donde han empezado a congregarse inmigrantes haitianos de Miami, en el sur de Florida, estado que alberga la mayor diáspora de esa nación en Estados Unidos.

Hasta el Centro Cultural de La Pequeña Haití llegó el sábado Edwina Paul, dueña de una peluquería local y que ese mismo día aterrizó en Miami procedente de su país de origen tras una visita a su pueblo, Les Anglais, el cual quedó devastado por el sismo que redujo a escombros la parroquia local Inmaculada Concepción.

"Perdí a casi 25 personas de mi iglesia", dijo Paul al diario Miami Herald. "Hemos pasado por muchas cosas. Acabamos de perder a nuestro presidente, ahora es un terremoto (...) Siento que ya no tengo lágrima, no sé qué decir. No sé qué hacer", añadió.

El terremoto en la nación caribeña, la más pobre de América, ocurre poco más de un mes después del asesinato de su presidente Jovenel Moïse, que sumió a Haití en una profunda crisis política y en medio de lucha que afrontaba contra la pandemia de la covid-19.

Muchos haitianos de Miami siguen a la espera de noticias de sus familiares, mientras las autoridades del país caribeño prosiguen con la búsqueda de sobrevivientes y víctimas.

La secretaria municipal electa de North Miami Beach, Vanessa Joseph, dijo al canal WPLG que la vivienda en la que vivió su familia en Haití se derrumbó, y, aunque se han salvado algunos parientes cercanos, de otros no ha escuchado aún noticias.

El sismo motivó mensajes de apoyo de parte de autoridades y funcionarios electos del sur de Florida, incluidos la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, el alcalde de Miami, Francis Suárez, y la congresista afroamericana Frederica Wilson, quien agradeció al presidente de EE.UU., Joe Biden, su promesa de ayuda inmediata.

ALERTA POR TORMENTA TROPICAL

De igual forma, líderes de la comunidad haitiana en el sur de Florida como Marleine Bastien señalaron que ya están organizando el envío de ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto, una catástrofe a la que se suma la posible llegada entre el lunes o martes de la tormenta tropical Grace.

"Mientras continuamos evaluando una situación fluida para desarrollar un esfuerzo de socorro en apoyo a nuestros hermanos y hermanas, les pedimos sus oraciones por un país que ya se estaba desmoronando bajo el peso de una de las peores crisis políticas de su historia", dijo en un comunicado Bastien, directora ejecutiva de la organización Family Action Network Movement (FANM).

La arquidiócesis de Miami dio a conocer que está aceptando donativos monetarios para los afectados por el terremoto a través de la página en internet de Caridades Católicas.

Por su parte, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, empezó a movilizar ayuda humanitaria en el mismo terreno y en medio de una situación "extremadamente compleja", como dijo Elián Giaccarini, el coordinador de emergencias de ADRA para el Caribe.

"La prioridad principal es brindar atención medica a los heridos (...) Uno de los principales desafíos es la dificultad de acceder a las áreas afectadas que se encuentran bloqueadas por las pandillas que controlan la zona", dijo Giaccarini en un comunicado.

El coordinador de esta organización, que lleva 30 años dando asistencia humanitaria en Haití, resaltó también "las condiciones delicadas en Haití debido a la violencia y el desplazamiento masivo de poblaciones".