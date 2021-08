El paraguayo Gustavo Florentín deja de ser el entrenador de The Strongest

En la imagen, el entrenador paraguayo Gustavo Florentín. EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

La Paz, 15 ago (EFE).- El entrenador paraguayo Gustavo Florentín dejó este domingo de dirigir al equipo boliviano The Strongest de La Paz, actual líder del torneo local, que en la víspera cayó en casa 1-2 ante el Real Santa Cruz.

"El club The Strongest agradece a Gustavo Florentín por los servicios prestados al club y le desea éxitos en sus nuevos retos que emprenderá a su carrera", comunicó la institución en una publicación en redes sociales.

Las dos últimas derrotas por 2-1 en su visita al Always Ready de El Alto y la de este pasado sábado por la noche ante los cruceños en La Paz fueron determinantes para que se tome la decisión en el equipo que es líder solitario con 34 puntos tras 15 partidos disputados en el campeonato boliviano.

Sin embargo, en un pronunciamiento este domingo, Florentín explicó a los medios que la decisión de "de dar un paso al costado" ya la había tomado antes del partido ante Real Santa Cruz.

"La decisión que hemos tomado no fue fácil. Teníamos un objetivo claro pero hubo factores externos que nos obligaron a analizar y pensar y a consecuencia de esto presente mi renuncia", manifestó el paraguayo de 42 años que tomó las riendas del "Tigre" a finales de abril y que no ahondó en detalles.

Florentín mencionó que pese a que hubo "varias dificultades" consiguió que el equipo esté puntero con una ventaja de cinco puntos en relación a su escolta, el Always Ready, y a diez del tercero, el Independiente de Sucre.

Para los siguientes duelos, el equipo también sentirá la ausencia de una de sus figuras, el boliviano Ramiro Vaca que jugó su último partido tras confirmarse su transferencia al K Beerschot VA de la primera división de Bélgica por tres años.

A pesar de la derrota ante el Real Santa Cruz, Vaca fue despedido por la hinchada del The Strongest que incluso le pidió firmara autógrafos después del partido y antes de que ingrese a los camerinos.

El mediocampista ofensivo de 22 años declaró a los medios en la víspera que solo faltan algunos trámites para que a mediados de esta próxima se enrole a filas de su nuevo equipo en Europa.