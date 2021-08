El Gobierno de Puerto Rico advierte que hay riesgo de inundaciones por Grace

Personal de manejo de emergencias vigila las calles antes del paso de la tormenta tropical Grace, hoy, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

San Juan, 15 ago (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, advirtió este domingo que pese a que se estima que la tormenta tropical Grace no pase por encima del territorio de la isla caribeña, hay todavía riesgo de inundaciones repentinas, en especial durante las horas de esta noche.

Pierluisi, en conferencia de prensa, subrayó que el hecho de que Grace no vaya a golpear directamente a la isla no debe hacer bajar la guardia, además de anunciar que los empleados públicos deberán presentarse este lunes a trabajar con normalidad, salvo en situaciones específicas que puedan justificarse.

El jefe del Ejecutivo mantuvo el comienzo de las clases en el sistema público de enseñanza para el miércoles, a pesar de que la tormenta estará lejos de la isla la mañana del lunes.

La tormenta tropical Grace continúa su paso por el Caribe hacia el oeste, trasladándose por el sur de Puerto Rico con vientos sostenidos de 40 millas (65 kilómetros) por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El último boletín del NHC indicaba que el sistema se mantenía a 80 millas (135 kilómetros) de San Juan, con movimiento hacia el oeste a 16 millas (25 kilómetros) por hora.

El NHC mantiene el aviso de tormenta tropical para todo Puerto Rico.

Pierluisi destacó que se esperan entre 3 y 6 pulgadas de lluvia, en especial en el suroeste de Puerto Rico.

Dijo que hay actualmente 17 refugios abiertos en toda la isla, la mayoría en el sur y a petición de los municipios.

En distintas partes de Puerto Rico la población se prepara para el inminente paso de la tormenta, aunque algunos aficionados a deportes acuáticos, a pesar de las advertencias, no dudaron en acercarse a las playas para aprovechar hasta el último minuto.

Respecto al aeropuerto de San Juan, funciona con normalidad y solamente se han retrasado tres vuelos.

Empleados del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) impusieron tres multas a comerciantes que violaron la normativa de congelación de precios.

Pierluisi precisó que los pronósticos ubicaban el punto más cercano de la tormenta Grace 15 millas (24 kilómetros) al sur de la costa de Cabo Rojo a las 8.00 de esta noche.

El director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Roberto García, destacó que las lluvias disminuirán significativamente este lunes.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que se eliminó el pronóstico de ocho pulgadas de lluvia para lugares aislados de la isla, pero que todo el territorio se mantiene bajo un aviso de tormenta tropical junto a las pequeñas islas municipio de Vieques y Culebra.