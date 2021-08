El belga Philipsen se anota el primer esprint, Roglic sigue líder

El ciclista belga del Alpecin Fenix, Jasper Philipsen (3d) consigue la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a España, de 166,7 kilómetros, entre Caleruega y Burgos. EFE/ Manuel Bruque

Burgos, 15 ago (EFE).- El belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) se ha impuesto al esprint en la segunda etapa de la Vuelta a España disputada entre Caleruega y Burgos Gamonal, de 166,7 kilómetros, en la que se mantuvo de líder el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma).

En una llegada muy apretada, Philipsen logró su segunda victoria en la Vuelta con un tiempo de 3h.58.57, por delante del neerlandés Fabio Jakobsen (Deceuninck) y del australiano Michael Matthews (BikeExchange).

En la general no se produjeron cambios y el esloveno Primoz Roglic mantuvo el maillot rojo, con 4 segundos de ventaja sobre el español Alex Aranburu (Astana).

La primera escapada de la Vuelta 2021 la protagonizaron tres españoles: Diego Rubio (Burgos-BH), Sergio Román Martín (Caja Rural-Seguros RGA) y Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi), pero el pelotón no permitió que cuajara la aventura, que terminó echándola abajo a 20 km de meta.

Los equipos de los esprinters tomaron el mando, surgieron nervios, con caída de varios corredores a 4 km de meta. En la recta final Philipsen no dio opción y logró la primera victoria del Alpecin en la historia de la Vuelta.

Este lunes se disputa la tercera etapa entre Santo Domingo de Silos y la cumbre de Picón Blanco, próxima a Espinosa de los Monteros, de 202,8 kilómetros. primer final en alto tras un ascenso de 7,6 kms al 9,3 por ciento de pendiente media.