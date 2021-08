De Paul arranca en el banquillo; Llorente y Correa, titulares en el ataque

Los delanteros del Atlético de Madrid Ángel Correa (d) y Marcos Llorente. EFE/Ballesteros/Archivo

Vigo, 15 ago (EFE).- El argentino Rodrigo de Paul, fichaje estrella del Atlético de Madrid, no formará en el primer once inicial de la temporada de Diego Simeone, que apuesta por el músculo del Geofrrey Kondogbia en el centro del campo y por Marcos Llorente como compañero en ataque de Ángel Correa para desarmar al Celta de Vigo en Balaídos.

Sin Kieran Trippier, que al igual que Luis Suárez esperará su oportunidad en el banquillo, Yannick Carrasco ocupará el carril derecho, según la formación anunciada por el Atlético de Madrid y probada por el técnico durante la semana, dentro del 5-3-2 con el que saldrá Simeone, cuyo centro de la defensa estará compuesto por Stefan Savic, José María Giménez y Mario Hermoso.

Saúl Ñíguez será el carrilero por la izquierda, mientras que el capitán Koke Resurrección, indiscutible en el centro del campo, en principio partirá como interior derecho, con Thomas Lemar en el perfil izquierdo y con Kondogbia como medio centro.

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo "Chacho" Coudet ya desveló ayer su once. El portero argentino Matías Dituro y el lateral izquierdo Javi Galán, dos de los tres fichajes celestes, debutarán en partido oficial. El otro, el extremo argentino Franco Cervi, esperará sus minutos en el banquillo.

El resto del equipo, a la espera de que llegue el central que ha demandado el técnico para suplir la baja del colombiano Jeison Murillo, es el mismo que tuvo continuidad en la segunda vuelta del curso pasado, con el canterano Fontán formando en el centro del eje defensivo junto al mexicano Araujo.

Celta de Vigo: Dituro; Hugo Mallo, Araujo, Fontán, Javi Galán; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Atlético de Madrid: Oblak; Carrasco, Savic, Giménez, Hermoso, Saúl; Koke, Kondogbia, Lemar; Marcos Llorente y Correa.