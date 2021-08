Daniil Medvedev gana a Reilly Opelka la final del torneo ATP 1.000 de Toronto

El ruso Daniil Medvedev sostiene el trofeo de campeón tras vencer al estadounidense Reilly Opelka en la final del torneo ATP 1.000 de Toronto (Canadá), este 15 de agosto de 2021. EFE/Warren Toda

Toronto (Canadá), 15 ago (EFE).- El ruso Daniil Medvedev ganó este domingo el torneo ATP 1.000 de Toronto (Canadá) al superar en dos sets al estadounidense Railly Opelka quien se había convertido en la sensación de la competición al eliminar en las rondas previas al griego Stefanos Tsitsipas y el español Roberto Bautista.

Frente a Medvedev, el número 2 del mundo, Opelka, de 23 años de edad y que mide 2,11 metros de altura, no pudo aprovechar su potente saque como hizo anteriormente con Tsitsipas, el número 3 del mundo, y Bautista (17).

El ruso dispuso con relativa facilidad de Opelka, hasta hoy el número 32 del mundo, en 1 hora y 25 minutos por 6-4 y 6-3.

Nada más ganar la final de Toronto, el cuarto torneo de la serie 1.000 que el ruso ha conquistado en su carrera, Medvedev declaró que con Novak Djokovic y Rafael Nadal en competición, un título Masters "parecía un logro inalcanzable".

"Ahora, tengo cuatro victorias en cinco finales, que es un buen marcador. Estoy feliz. Quiero lograr más. Estoy realmente feliz de lo que he conseguido en Canadá", añadió Medvedev.

El español Rafael Nadal tuvo que abandonar el abierto de Canadá un día antes de disputar su primer partido por molestias en el pie izquierdo mientras que Djokovic se retiró antes del inicio del torneo de Toronto.

En 2019, en 2020 el ATP 1.000 de Toronto no se disputó por la pandemia, Medvedev también llegó a la final del abierto de Canadá pero cayó ante Nadal por 6-3 y 6-0.