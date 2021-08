Corea.- Corea del Sur y EEUU confirman el inicio este lunes de ejercicios militares a escala reducida

06-03-2017 Buques de guerra de EEUU. POLITICA ASIA IRÁN MARINA DE EEUU / MC3 JEFF ATHERTON



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Corea del Sur y Estados Unidos comenzarán este lunes sus tradicionales ejercicios militares conjuntos a una escala reducida para no inflamar más las tensiones con Corea del Norte, que ha condenado estos simulacros por considerarlos como una amenaza implícita a su seguridad.



El entrenamiento combinado no incluirá simulacros al aire libre, y el tamaño de las tropas involucradas se minimizará en consideración "a la situación del coronavirus", según ha informado el Ejército surcoreano en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.



La decisión de seguir adelante con el ejercicio se ha omado en consideración de "la situación de COVID-19, el mantenimiento de la postura de defensa combinada y los esfuerzos diplomáticos para la desnuclearización de la península de Corea y el establecimiento de la paz", de acuerdo con el comunicado.



Pyongyang amenazó este miércoles a Seúl con una "gran crisis de seguridad" por estas maniobras, cuyos entrenamientos comenzaron a prinicipios de esta semana.



Así lo expresó en un comunicado el jefe del norcoreano Departamento de Frente Unido, encargado de gestionar las relaciones con Corea del Sur, Kim Yong Chol, quien ha criticado que las autoridades surcoreanas hayan "rechazado la oportunidad de un cambio" y la "estabilidad en la península" con la "locura de realizar otro ejercicio de guerra".



"Las autoridades surcoreanas han demostrado esta vez, sin excusas, que la paz y la confianza que habitualmente reclaman no es más que un juego de palabras", ha afeado Chol, quien ha agregado que con su participación en las maniobras, Seúl "considera a Pyongyang como un enemigo".



Así, ha lamentado que Corea del Sur haga "caso omiso" a los "consejos" del Norte y haya elegido "el camino de la alianza con potencias extranjeras en lugar de la armonía con su propio pueblo", así como "la escalada de tensiones en lugar de la relación" y "la confrontación en vez de la mejora de las relaciones".