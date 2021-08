Castillo, el presidente de Perú con la mayor desaprobación al iniciar mandato

El presidente de Perú, Pedro Castillo (c). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 15 ago (EFE).- Pedro Castillo es el presidente de Perú con la aprobación más baja de los últimos 20 años al iniciar su mandato, con una aceptación del 38 %, casi la mitad que algunos de sus predecesores, según una encuesta publicada este domingo.

El sondeo realizado por la encuestadora Ipsos para el diario El Comercio señaló que la desaprobación del jefe de Estado, que asumió el cargo hace dos semanas, es del 45 %, mientras que el 17 % no precisó opinión.

Todos sus predecesores de los últimos 20 años habían iniciado su mandato con una amplia aprobación de entre el 55 % y el 60 % y una desaprobación que no superaba el 20 %, excepto Francisco Sagasti (2020-2021), que comenzó con una aceptación del 44 % y una desaprobación del 35 %.

Incluso Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que ganó las elecciones presidenciales a la derechista Keiko Fujimori por unos 41.000 votos, un margen casi idéntico al de Castillo, inició su mandato con un 61 % de aceptación y un 16 % de desaprobación.

El rechazo a Castillo se concentra mayoritariamente en Lima, donde alcanza el 66 % frente a un 24 % que lo aprueba, cifras similares a los porcentajes de votación obtenidos por Fujimori y Castillo, respectivamente, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Por su parte, el primer ministro, Guido Bellido, imputado por la Fiscalía por presunta apología del terrorismo y presunto lavado de dinero en la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral, cuenta con una desaprobación del 59 %.

Esta cifra puede incrementarse después de que el diario El Comercio reveló este domingo que el partido marxista Perú Libre financió supuestamente la campaña electoral de Bellido al Congreso con dinero obtenido de cobros ilícitos realizados por funcionarios del Gobierno regional de Junín, en el centro de Perú.

Sobre Bellido, el 57 % piensa que hace más caso al fundador y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, que a Castillo (26 %).

Asimismo, el 40 % piensa que Castillo "hace lo que Cerrón dice" y solo el 10 % cree que Cerrón no tiene ningún tipo de influencia sobre el presidente.

Precisamente, en una entrevista publicada el sábado por el portal Sudaca, Cerrón, que no pudo ser candidato presidencial por tener vigente una condena por corrupción por su gestión como gobernador regional de Junín, aseguró que con sus opiniones puede "rectificar" al Gobierno.

La encuesta se realizó el 12 y 13 de agosto a 1.203 personas adultas de todas las regiones del país y tiene un margen de error del 2,81 %.