Bono Vox y Wim Wenders, protagonistas del Festival de Cine de Sarajevo

Bono Vox (dcha) y su esposa. EFE/EPA/FEHIM DEMIR

Sarajevo, 15 ago (EFE).- El director alemán Wim Wenders y el cantante irlandés Bono Vox han acaparado este domingo todo el protagonismo en el festival de cine de Sarajevo, que se celebra hasta el próximo 20 de agosto.

"Me alegra mucho haber llegado. Éste es el mejor festival. Me gustaría que la gente venga a esta ciudad y disfrute de esta urbe innovadora y ruidosa, incluida su rebeldía", dijo el vocalista del grupo U2 a la radiotelevisión bosnia BHRTV.

Bono acompañó en la alfombra roja del festival a Wenders, galardonado hoy con el "Corazón de Honor" del festival por sus logros extraordinarios en el cine.

Los dos luego asistieron a la proyección especial de la versión restaurada del filme de culto "El hotel del millón de dólares" (The Million Dollar Hotel, 2000) de Wenders, en el que U2 firmó la banda sonora.

Paul David Hewson, conocido como Bono Vox, ha sido recibido con gran entusiasmo por los ciudadanos de Sarajevo, que recuerdan el compromiso que mostró el cantante con la ciudad durante el asedio que sufrió durante la guerra de Bosnia (1992-95).

Nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz por su actividad humanitaria en el mundo, Bono fue nombrado ciudadano de honor de Sarajevo por su compromiso con la capital bosnia.

El grupo U2 mandó un mensaje de solidaridad a la población sitiada y contra la guerra mediante una conexión satélite con Sarajevo desde un concierto celebrado en 1993 en Bolonia.

En 1995 el grupo se inspiró en el coraje de la ciudad en su canción "Miss Sarajevo".

Y en 1997, en la ciudad todavía destrozada por los bombardeos, U2 celebró en Sarajevo un concierto, el primero después de la guerra en la ciudad, al que asistieron 50.000 personas.

"Eso fue algo indescriptible. En mi mente, ese concierto de 1997 en esta ciudad, en ese momento, significa mucho más de lo que puedo explicar. Representa gran parte de la vida de nuestra banda y una pequeña parte de la vida de vuestra ciudad y vuestro país", explicó Bono.

Wim Wenders, director y amigo de Bono, y director de clásicos como "Paris, Texas" (1984) o "El cielos sobre berlín" (1987) participa por segunda vez en el Festival, que le distingue por su "extraordinaria" aportación al mundo del cine.

Entre los directores y actores galardonados por el "Corazón de Honor de Sarajevo" en las pasadas ediciones del festival figuran, entre otros, Alejandro González Iñarritu, Oliver Stone, Robert de Niro, Benicio del Toro, Angelina Jolie o Gael García Bernal.