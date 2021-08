Alguacil: "No nos hemos atrevido a jugar como lo hacemos habitualmente"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, da instrucciones a sus jugadores durante el partido de la primera jornada de LaLiga ante el FC Barcelona, este domingo en el Camp Nou. EFE/Alejandro García

Barcelona, 15 ago (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se quejó de que su equipo "no se atrevió a jugar" como lo hace "habitualmente" tras perder por 4-2 en el Camp Nou en la primera jornada de Liga.

"Si con un Barcelona no igualas la intensidad y la agresividad a la hora de presionar y de disputar balones es muy difícil conseguir algo, y es lo que ha sucedido en la primera media hora. Esto lo juntas con la presión excelente que nos han hecho y provoca que nos hayan pasado por encima", añadió en este sentido el técnico blanquiazul en rueda de prensa.

En la segunda parte la Real Sociedad mejoró y llegó a tener opciones de empatar, algo con lo que se quedó satisfecho Alguacil: "Con la entrada de los jóvenes hemos sido la Real que queremos ser siempre. Hemos visto que si nos atrevemos somos capaces, hemos conseguido ponernos 3-2, nos va a servir de mucho este partido".

Especialmente contento se mostró por el gol de Julen Lobete, jugador del filial. "Me alegro mucho porque si ha venido con nosotros es porque se lo ha merecido, se lo ha ganado en los entrenamientos. A los del primer equipo les he dicho que los chicos del filial vienen apretando fuerte", advirtió el técnico.

Y, respecto al Barcelona, Alguacil consideró que "con Messi o sin Messi es un muy buen equipo" y que "si aprietan como lo han hecho hoy muy pocos equipos van a ganar aquí, van a luchar por ganar el título de Liga y por llegar lejos en Europa".