Alessandro Livi revela los primeros detalles de la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones'

Tras el gran éxito de las anteriores ediciones de 'La isla de las tentaciones', el retorno del programa hace que todos nos preguntemos cuales serán las parejas que se atreverán con este gran reto del amor. En esta ocasión ha sido el ex participante Alessando Livi el encargado de revelarnos algunos detalles de cómo será esta nueva edición que verá la luz la próxima temporada. "Ahora viene la última tentación y no sabemos lo que ha pasado, puede pasar de todo. Hay que esperar a septiembre cuando emitan la última tentación, yo sé que han pasado cositas interesantes, estaré enganchado como todo el mundo para ver qué pasa" reconocía el italiano ante las cámaras de CHANCE. Sin querer revelar ningún secreto sobre la nueva edición, Livi sentencia: "Habrá movidas, muchas, tenéis que verlo porque os van a sorprender mucho".Reconociendo que su pareja Patricia lo pasó realmente mal durante su participación en el reality, Alessando se muestra sincero y reconoce que él sí que participaría de nuevo en el programa: "Yo te contestaría que sí sin pensarlo, Patri se lo pensaría más, ella lo sufrió bastante más que yo. Yo no vi nada de su parte que me pudiese molestar tanto, ella sí que vio cosas que le molestaron, pero bueno, de eso se trata el programa, de ponernos al límite, entrar en el juego y ver hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes respetar a tu pareja, ahí te das cuenta de si la quieres de verdad". A pesar de esa dura prueba que tuvieron que atravesar, el italiano explica que en la actualidad su pareja funciona perfectamente e incluso salió reforzada de esa situación: "Nuestra relación va muy bien, con nuestros altos y bajos, como todos, pero ya vivimos juntos, hemos reforzado la relación después de 'La Isla de las tentaciones'. A nivel de pareja es lo más duro, te ponen al límite, la superamos, seguimos juntos y todo va súper bien. La quiero mucho y estamos muy bien juntos".Cuando le preguntamos por el pequeño rifirrafe que tuvo con Lester durante su paso por el concurso, Livi explica cómo está ahora su relación: "Con Lester bien, muy bien, sí que es verdad que al principio tuvimos una conversación para arreglar una situación del pasado. Tuve un rifirrafe con un amigo suyo en una discoteca, a día de hoy somos amigos y nos llevamos bien".