Afganistán.- Los talibán aplazan su entrada en Kabul a la espera de la evacuación de la Embajada de EEUU

30-07-2021 Embajada de EEUU en Kabul POLITICA ASIA AFGANISTÁN INTERNACIONAL PAULA BRONSTEIN



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Los talibán han anunciado este domingo que todavía no han tomado una decisión definitiva sobre su entrada en la capital de Afganistán, Kabul, en un día que ha comenzado la evacuación del personal de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad.



"Vamos a tomar nuestra decisión sobre Kabul más tarde y de manera separada", ha explicado a DPA el portavoz habitual de los insurgentes, Zabihulá Muyahid, después de que fuentes oficiales estadounidenses bajo condición de anonimato informaran al 'New York Times' de que el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, ha pedido a los talibán que no entren en la capital hasta que Estados Unidos concluya las evacuaciones.



Khalilzad, según las fuentes del medio, espera convencer a los líderes talibán de que la embajada debe permanecer abierta y segura si el grupo espera recibir ayuda financiera estadounidense y otra asistencia como parte de un futuro Gobierno afgano.



"La gente tiene que tener claro que no queremos un estado de guerra en Kabul o, Dios no lo quiera, que nadie resulte herido", ha indicado el portavoz talibán.



Mientras, la Embajada de Estados Unidos en Kabul ha anunciado este domingo el comienzo del proceso de evacuación de su personal diplomático poco después de que la insurgencia talibán se hiciera con el control de la ciudad de Jalalabad hasta convertir la capital afgana en la única gran ciudad bajo dominio de las autoridades afganas.



"Basado en las recomendaciones de nuestros equipos diplomáticos, militares y de inteligencia, el presidente de Estados Unidos ha autorizado el despliegue de aproximadamente 5.000 tropas estadounidenses para garantizar una reducción ordenada y segura de la Embajada de los Estados Unidos y otro personal aliado", ha hecho saber la Embajada en su cuenta de Twitter.



Medios afganos han informado ya de la aparición de helicópteros estadounidenses en el cielo de la capital para comenzar con los desplazamientos, que incluirán también a afganos "que ayudaron a la misión y aquellos que se encuentran en riesgo especial por los avances de los talibán".



Actualmente la Embajada mantiene a más de 1.400 empleados pero se desconoce el número exacto que permanecerá allí tras el final de la evacuación. Estados Unidos espera mantener una "presencia fundamental" en la capital afgana para facilitar más salidas y mantener una comunicación directa con el Gobierno afgano, según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



La Embajada también ha informado de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha hablado en las últimas horas con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, "para discutir la situación de seguridad actual, así como los urgentes esfuerzos diplomáticos y políticos para reducir la violencia".



Mientras tanto, los talibán siguen completando su gran ofensiva. A la toma de Jalalabad se han sumado en las últimas horas otras dos incursiones en la ciudad de Jost, capital de provincia del mismo nombre, y Maidan Shahr, la capital de la provincia de Maidan Wardak. Los talibán también dicen que han conquistado la ciudad de Nili, en la provincia de Daikundi.



Con estas conquistas los talibán estarían al mando aproximadamente de unas 26 de las 34 capitales de provincia del país, según el recuento de los medios afganos, tras un avance fulgurante ocurrido en poco más de una semana, y aprovechando la retirada final de las fuerzas internacionales.