Afganistán.- Las Fuerzas Armadas de EEUU ya admiten que el terrorismo se puede acelerar en Afganistán

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, ha admitido este domingo que los grupos terroristas podrían reorganizarse en Afganistán antes de lo que se había previsto, asumiendo que la fulgurante conquista talibán beneficiará a grupos como Al Qaeda.



Así lo ha reconocido en una conversación con senadores en las que ha dado ya por obsoleto el plazo de dos años que venía estimando las Fuerzas Armadas para un potencial resurgir terrorista, según fuentes consultadas por el portal de noticias Axios. Milley se ofreció a dar más detalles al respecto en una reunión secreta.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que esta semana dijo no "arrepentirse" de completar el repliegue de tropas, ha hablado este domingo por videoconferencia con su equipo de seguridad nacional para conocer de primera mano la evolución de la situación en Kabul, según fuentes de la Casa Blanca.



También han examinado el progreso de las evacuaciones, para las que Biden ha autorizado el despliegue de unos 5.000 efectivos. La Embajada norteamericana en Kabul ha dado la voz de alarma en una nota ante posibles disparos en el aeropuerto, desde el que se gestionan estas salidas masivas.



Entre quienes han asistido al encuentro con Biden figura el secretario de Defensa, Lloyd Austin, que no oculta que "la falta de resistencia con la que se han encontrado los talibán por parte de las fuerzas afganas ha sido extremadamente desconcertante" para Washington, según la cadena CNN.



"Tenían todo a su favor, tenían 20 años de entrenamiento por parte de la coalición, una Fuera Aérea, buenos equipos y armas", ha dicho el jefe del Pentágono, que también ha reconocido que "el liderazgo no se puede comprar". "Eso es lo que hemos echado de menos en esta situación", ha lamentado.