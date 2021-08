Afganistán.- Johnson asume que habrá "un nuevo régimen" en Afganistán tras la ofensiva talibán

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha manifestado este domingo que la comunidad internacional se enfrenta muy probablemente al advenimiento de "un nuevo régimen en Kabul", a medida que se espera que los talibán declaren el emirato islámico una vez se han hecho ya con el control de la capital afgana.



"Con lo que estamos lidiando ahora es muy probablemente el advenimiento de un nuevo régimen en Kabul, pero no sabemos exactamente qué tipo de régimen será", ha dicho Johnson tras una reunión de emergencia con el gabinete de seguridad.



Johnson ha apelado a la unión de la comunidad internacional para impedir que Afganistán se convierta de nuevo en un "caldo de cultivo para el terror", por lo que ha pedido a los socios internacionales "afines" unidad ante esta situación "extremadamente difícil" y no reconocer a ningún gobierno que no surja de un pacto entre todas las partes.



El primer ministro británico convocará al Parlamento británico este miércoles para debatir lo que está ocurriendo en Afganistán, después de que en la última semana los talibán hayan logrado hacerse con el control de todo el país, una vez Estados Unidos formalizó su salida tras veinte años de guerra.



En ese sentido, Johnson ha reconocido que la marcha de las tropas estadounidenses "ha acelerado" estos acontecimientos, aunque ha asegurado que la comunidad internacional ya sabía "desde hace mucho tiempo" que "así es como iban a ir las cosas".



En relación a la situación de las evacuaciones, Johnson ha subrayado que la "prioridad" de Reino Unido no es solo "cumplir" con sus ciudadanos, sino también con aquellos "que han ayudado al esfuerzo británico en Afganistán durante 20 años", por lo que intentarán "sacarles lo más rápido posible".



Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, ha pedido a los talibán que pongan fin a la violencia y protejan los Derechos Humanos, después de haberse mantenido en silencio durante la última semana, coincidiendo con sus vacaciones, lo que le ha costado críticas por parte de la oposición.



Raab ha contado a través de Twitter que ha compartido con su homólogo paquistaní, Shah Mehmood Qureshi, sus "profundas preocupaciones sobre el futuro de Afganistán, por lo que considera "fundamental que la comunidad internacional esté unida para decirle a los talibán que la violencia debe terminar y los derechos humanos deben ser protegidos".