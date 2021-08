Siempre Benzema

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema (i) intenta un remate ante el defensa del Alavés Víctor Laguardia, durante el partido de LaLiga disputado este sábado en el estadio de Mendizorroza. EFE/Adrián Ruiz-Hierro

Madrid, 14 ago (EFE).- Un doblete de Karim Benzema, que siempre acudió a su cita con el gol en cada estreno liguero de Carlo Ancelotti, dio este sábado el triunfo al técnico italiano en su regreso al Real Madrid, y desató la añorada pegada en la segunda parte de Mendizorroza para derrotar al Alavés (1-4).

La primera aparición de uno de los candidatos al título, a la espera de que el campeón Atlético de Madrid, Barcelona y Sevilla inicien su camino el domingo, dejó a un Real Madrid que solventó su gran problema de las últimas temporadas, la falta de gol.

No podía ser otro que Benzema, el referente goleador madridista, el que pusiese el acierto que faltó a los intentos de Eden Hazard y Gareth Bale, voluntariosos en un objetivo común, volver a brillar con una identidad perdida en el camino. Karim había marcado en los dos estrenos ligueros de Ancelotti en su primera etapa y no falló en el reencuentro del italiano con el fútbol español.

LaLiga es el gran objetivo de 'Carletto'. Su equipo se mostró como un bloque firme en pleno rodaje, con muchos jugadores que disputaban sus primeros minutos, sin pretemporada y con mensajes de ilusión al madridismo en destellos de Hazard y Bale. El único fichaje, David Alaba, apareció con oficio por una zona inesperada, el carril izquierdo ante las bajas de Ferland Mendy y Marcelo.

Junto al oportunismo de Benzema apareció Nacho Fernández para poner la firma a un gol de verdadero delantero centro, como hizo Vinicius para mejorar su acierto con un testarazo. Con el partido sentenciado Militao cometió un error en un momento en el que se deciden los centrales titulares. Su mala cesión provocó un penalti de Thiabut Courtois que nada pudo hacer ante Joselu en el lanzamiento (1-3).

LaLiga Santander había tenido un pistoletazo de salida el viernes en Mestalla con el triunfo de un Valencia que adquiere el 'sello Bordalás'. Con mérito ante el Getafe al jugar en inferioridad numérica desde los tres minutos por la expulsión de Hugo Guillamón, gracias a un tanto de penalti de Carlos Soler y a las paradas salvadoras de un debutante, el portero georgiano de 20 años Giorgi Mamardashvili. Una cara nueva en un mercado con pocos movimientos por las dificultades económicas que sufren los clubes españoles.

El Levante cerró la pasada Liga sin ganar en las ocho últimas jornadas y no cambió su suerte en el estreno de temporada. A los 97 minutos se le escapó un triunfo que tenía en el bolsillo en el estadio Nuevo Mirandilla ante un Cádiz al que rescató el uruguayo Luis Alfonso Espino.

Había adelantado con un gran gol José Luis Morales a su equipo, incansable a sus 34 años, en una delantera reforzada con otro de los 'abuelos' de LaLiga, Roberto Soldado, que se lesionó en su estreno oficial con el Levante.

Mientras, el Mallorca regresó a la elite sumando un punto en su estadio (1-1). Logró minimizar el ataque del Betis, adelantarse en el marcador con el estreno goleador en Primera del lateral izquierdo Brian Oliván y solo un testarazo de Juanmi en el segundo acto le alejó del triunfo. "Estoy un poco chof", reconoció Luis García Plaza que vio a su equipo merecedor del triunfo. Tampoco lo alcanzaron Osasuna y Espanyol, otro equipo que regresa a LaLiga Santander dejando buena imagen en El Sadar en un empate sin goles por el desacierto en los últimos metros de los dos equipos.

Roberto Morales