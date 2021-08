Rusia publica sus peores cifras de muertes por pandemia hasta la fecha

Imagen de archivo de un vagabundo recibiendo la vacuna unidosis Sputnik Light contra el coronavirus en San Petersburgo, Rusia. 4 agosto 2021. REUTERS/Svetlana Bulatova

MOSCÚ, 14 ago (Reuters) - Las muertes diarias por COVID-19 en Rusia alcanzaron un nuevo récord de 819 el sábado, un día después de que el departamento de salud de Moscú informó el mayor número de muertes mensuales en la ciudad desde el inicio de la pandemia.

Los decesos diarios por coronavirus en Rusia están aumentando después de que las infecciones alcanzaron su punto máximo en julio. Las autoridades culpan a la infecciosa variante Delta y a una tasa de vacunación lenta.

Moscú dijo en la noche del viernes que la tasa de mortalidad en la ciudad en julio fue un 70% más alta que antes de la pandemia en 2019 y un 60% más elevada que en el mismo mes del año pasado.

Las 17.237 muertes que se registraron en Moscú en julio son la cifra mensual de muertos más alta desde que comenzó la pandemia. La mayoría del exceso de fallecimientos fue causada por el brote de coronavirus, dijo el departamento de salud moscovita.

"La dinámica está vinculada al fuerte incremento de las infecciones por la propagación de una nueva cepa del coronavirus en junio, así como al clima anormalmente caluroso en la ciudad en los últimos meses", dijo el departamento, agregando que las altas temperaturas hicieron que los pacientes de COVID-19 se sintieran aún peor.

El número total oficial de muertos por coronavirus en Rusia asciende a 169.683. Rosstat, la agencia de estadísticas del gobierno, mantiene un recuento separado del grupo de trabajo contra la pandemia y dice que registró alrededor de 315.000 muertes relacionadas con COVID-19 entre abril pasado y junio de este año.

Rusia reportó un exceso de unas 463.000 muertes entre abril de 2020 y junio de este año, según cálculos de Reuters basados ​​en los últimos datos de Rosstat. Algunos epidemiólogos dicen que el exceso de muertes es la mejor manera de medir el número real de muertes por COVID-19.

Rusia informó el sábado de 22.144 nuevas infecciones por coronavirus. Los casos diarios han disminuido hasta ahora en agosto después del pico de julio.

